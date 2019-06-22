Fox News: вашингтонские ястребы не ответили за Ирак и теперь жаждут войны с Ираном

Несмотря на нежелание Трампа начинать новые военные авантюры на Ближнем Востоке, внешнеполитический истеблишмент США настойчиво добивается вооружённого конфликта с Ираном, сообщает Fox News. 16 лет назад те же люди втянули Америку в кровопролитную войну в Ираке и никак не поплатились за свою ошибку, напоминает телеканал.

После терактов 11 сентября Соединённые Штаты потратили триллионы долларов и тысячи американских жизней, пытаясь переделать Ближний Восток по нашему образу и подобию. Грустно произносить это вслух, но придётся: это не сработало. Многие из нас думали, что сработает, но не сработало. Во всех отношениях наши войны на чужой земле окончились полным провалом США. Какими бы благородными ни были намерения. А в некоторых случаях намерения действительно были благородными.



Дональд Трамп был одним из редких политиков-республиканцев, у которых хватило честности это признать. Три года назад он заявлял об этом во всеуслышание и обещал — в случае своего избрания на пост президента — не повторять этих ошибок. Отчасти поэтому его и избрали.



А теперь происходит что-то удивительное. Те же люди, в некоторых случаях буквально те же самые, которые 16 лет назад заманили нас в иракскую трясину, требуют новой войны! На этот раз против Ирана. Похоже, что президент, к его большой чести, смотрит на это скептично, очень скептично.



Недавно Иран сбил американский беспилотник. Сегодня президент как будто бы намекнул, что это необязательно должно повлечь за собой конфликт с Ираном. Посмотрите!



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Иран совершил большую ошибку. Этот беспилотник был над международными водами, это ясно, у нас всё задокументировано. Могу предположить, что какой-то генерал или кто-то ещё совершил ошибку, сбив этот беспилотник. К счастью, этот беспилотник был не вооружён, в нём не было людей, не было… Он находился над международными водами, явно над международными водами. Но в беспилотнике не было наших мужчин или женщин, никого. В противном случае было бы совсем иначе, скажу я вам! Совсем, совсем иначе! Сказать по правде, мне трудно поверить, что это было сделано намеренно. Думаю, тот, кто это сделал, был просто небрежным и глупым.



Это далеко не так воинственно, как хотел бы несменяемый внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне. Многие из этих людей страстно желают войны с Ираном и каждую провокацию рассматривают как возможность начать эту войну. Сенатор Линдси Грэм, например, говорит, что американцы должны быть готовы сражаться и умирать за морские пути на другом конце мира. Взгляните!



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Вот на что нужно обратить внимание, Лора. Если иранцы выполнят свою угрозу и начнут снова обогащать уран до более высокого уровня, чтобы их программа обогащения урана стала пригодна для производства ядерного оружия, Израилю будет очень плохо. И лучшее, что может сделать президент, это положить этому конец. А как положить этому конец? Заставить Иран понять, что вы этого не позволите. Думаю, он должен включить их нефтеперерабатывающие предприятия в список мишеней и рассмотреть вариант потопления иранского военного флота, если они снова атакуют морской транспорт.



Ага. Итак, в Вашингтоне можно ошибаться без всяких последствий для себя. Поэтому люди, определяющие политический курс, и совершают одни и те же ошибки снова и снова. И, уж конечно, это касается не только Линдси Грэма.



В The New York Times левак — разжигатель войны Брет Стивенс тоже призывает Америку потопить иранский военный флот. За это выступают многие левые. Из Белого дома ему аплодирует Джон Болтон, Билл Кристол одобрительно кивает снаружи. Никто из этих людей не признает своих настоящих намерений. Они скажут, что на самом деле не хотят войны с Ираном. Это чушь. Они очень хотят войны — настолько сильно, чтобы лгать об этом. Поэтому они и ставят американские войска в такие обстоятельства, при которых конфликт неизбежен. Чтобы начать войну.



Все в Вашингтоне точно знают, что происходит. Они уже много раз это видели.



Дата выхода в эфир 20 июня 2019 года.