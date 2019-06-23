Guardian: Трамп пообещал стать «лучшим другом» Ирана — если он забудет про ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что если власти Ирана откажутся от ядерного оружия, страна станет процветать, а он лично будет «лучшим другом» Тегерана, пишет The Guardian. Между тем, американский президент предупредил, что если дело дойдёт до военного конфликта, Иран будет «разрушен».

Дональд Трамп в субботу заявил, что если Иран откажется от попыток получить ядерное оружие, он станет процветать, а сам американский президент будет его «лучшим другом», однако предупредил Тегеран, что в случае войны между двумя странами, Иран будет «разрушен», сообщает The Guardian. Как отмечается в материале британской газеты, замечания Трампа разительно отличаются от официальной позиции его же администрации, которая выдвигает Ирану двенадцать требований и заявляет, что Вашингтон не будет отменять санкции, пока не будут выполнены они все.

«Ядерного оружия они не получат, — подчеркнул Трамп в ходе пресс-конференции, которую он провёл перед отъездом в загородную резиденцию президентов США Кэмп-Дэвид. — Мы не позволим Ирану обзавестись ядерным оружием. Если они на это согласятся, у них будет богатая страна, они будут очень счастливы, а я стану их лучшим другом. Надеюсь, так и будет».

Американский президент также, по всей видимости, подтвердил заявления иранцев о том, что американский беспилотник, сбитый ранее иранскими военными, сопровождал самолёт разведчик ВВС США с людьми на борту. «Там же был ещё самолёт с 38 людьми, вы видели? Мне кажется, что это важная история. Они его взяли на прицел, но сбивать не стали. Мне кажется, что они повели себя очень мудро. И мы благодарны им за то, что они не стали этого делать. На мой взгляд, это было крайне мудрое решение», — цитирует Трампа The Guardian.

Между тем, господин Трамп в интервью каналу NBC, записанному ещё в пятницу, предупредил, что в случае, если Тегеран и Вашингтон всё же вступили бы в вооружённый конфликт, Иран бы ждали «такие разрушения, которые ещё никому видеть не приходилось». «Но я этого не добиваюсь», — добавил американский лидер, подчеркнув, что единственной его заботой является вероятность получения Ираном ядерного оружия.

Президент также вновь прокомментировал своё решение отменить удар по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника, отметив, что такой шаг показал, что он не идёт на поводу у «ястребов» из своего окружения, включая своего советника по вопросам нацбезопасности Джона Болтона. «У меня есть и Джон Болтон, которого я бы точно назвал ястребом, и другие люди, которые находятся на противоположной стороне уравнения. Но в итоге решение принимаю я. И реальное значение имею только я. Но я всех слушаю. Мне нужны люди и с той, и с другой стороны», — цитирует Трампа The Guardian.

Американский лидер также прояснил некоторые детали относительно того, как на его решение повлияла оценка потерь среди иранцев в результате американской операции —а по прогнозу Пентагона, они должны были составить 150 человек. «Я родом из Нью-Йорка, и у нас живёт много иранцев. И они замечательный народ, у меня и друзья-иранцы есть. Они очень умные, очень амбициозные и вообще крайне высококачественные люди. Я не хочу убивать 150 иранцев. Да и вообще, я не хочу убивать 150 любых людей, если только в этом нет крайней необходимости», — поведал он.