New York Times объяснила, почему Трамп отменил удар по Ирану — прислушался к любимому телеведущему

На внезапное решение Дональда Трампа отменить удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника, по всей видимости, повлиял один из его любимых журналистов — ведущий Fox News Такер Карлсон, пишет NYT. В своей передаче он призывал президента не поддаваться на уговоры вашингтонских «ястребов» и не реагировать на провокации Тегерана, пишет NYT. По мнению журналистов газеты, это свидетельствует о том, что Трамп принимает решения совсем не как его предшенственники — он больше доверяет чутью, чем сотрудникам своей администрации.

Президенту США Дональду Трампу помогают генералы и дипломаты, конгрессмены и советники — но, как оказалось, одним из тех, к кому американский лидер прислушивается чутче всего, является его любимый ведущий канала Fox News, Такер Карлсон, пишет The New York Times. Как отмечается в материале издания, тогда как советники Трампа по вопросам нацбезопасности рекомендовали президенту в ответ на уничтожение Тегераном американского беспилотника нанести по Ирану удар, Карлсон в своей передаче призывал лидера страны не идти на поводу у «ястребов» и не отвечать силой на иранские провокации, отмечая, что в противном случае у него не будет никаких шансов на переизбрание.



Хотя установить, насколько сильно слова Карлсона повлияли на Трампа, не представляется возможным, они определённо усилили те сомнения, которые испытывал сам президент, принимая «одно из самых масштабных по последствиям внешнеполитических решений за всё время на посту», констатируют обозреватели NYT. Как уже признался сам глава государства, он отменил уже подготовленный удар по Ирану поздно вечером в четверг буквально за десять минут до часа «Ч» потому, что хотел избежать потерь среди иранцев, которые, по американским оценкам, должны были составить до 150 человек, отмечается в материале.



Мнение Карлсона, к которому предположительно прислушался Трамп, явно вписывалось в его стиль президентства: несмотря на свой имидж воинственного и всегда готового к конфронтации политика, нынешний президент уже не раз отказывался применять силу, поскольку убеждён, что Америка и так впустую просадила огромные суммы на ближневосточные войны, потеряв впридачу множество жизней своих граждан, полагают журналисты NYT. Карлсон и другие скептики предупреждали, что удар по Ирану может быстро вылиться в полномасштабную войну, одержать лёгкую победу в которой Вашингтону будет непросто — а именно против такого, напоминали они, и выступал сам Трамп в ходе своей предвыборной кампании, говорится в материале. В тот четверг президент долго терзался сомнениями, поскольку всё же хотел продемонстрировать решимость США, однако в последний момент всё-таки передумал, подчёркивается в статье.



Полностью восстановить картину того, как развивались события вокруг президента в четверг и каким образом он принял решение об ударе, а затем его отменил, непросто — корреспонденты NYT пообщались с чиновниками его администрации, офицерами и конгрессменами, непосредственно участвовавшими в обсуждении предстоящей операции, однако даже они не знали всего и высказывали противоречащие друг другу версии, а Белый дом предпочёл ничего не прояснять. Известно, что Трамп в четверг общался со своим советником по нацбезопасности Джоном Болтоном, а также сенатором и близким соратником Линдси Грэмом, и они оба призывали президента ударить по иранским войскам



Сам Трамп рассказывал в интервью одному из американских телеканалов, что число возможных жертв среди иранцев он выяснил от одного из своих генералов, после чего и решил, что подобные жертвы будут «несоразмерным» ответом на уничтожение одного беспилотника; вместе с тем, один из чиновников администрации опровергает эту версию — по его словам, подсчётом жертв занимался не офицерский состав, а юристы Пентагона, и в их оценке не было учтено, будет ли операция проводиться днём, когда на иранских объектах будет больше личного состава, или ночью. Некоторые из чиновников администрации сочли участие юристов попыткой повлиять на Трампа в обход Джона Болтона; как бы то ни было, их оценка возможных потерь у Ирана определённо усилила и так имевшиеся у президента сомнения насчёт военных операций на Ближнем Востоке, полагают авторы статьи.



Кроме того, генерал сухопутных войск США в отставке Джек Кин, который поддерживает тесные связи с администрацией Трампа, поведал в интервью NYT, что на ход обсуждения предстоящего удара по Ирану повлиял и другой фактор — как рассказал Кин, президенту также сообщили, что иранские высокопоставленные лица были крайне недовольны офицером, принявшим решение об уничтожении американского беспилотника, а значит, этот шаг со стороны Тегерана скорее всего был непреднамеренным. По словам Кина, это обстоятельство вряд ли стало для Трампа решающим, однако оно почти наверняка заставило его склониться ближе к отмене операции, упоминается в материале.



По мнению обозревателей NYT, самый ясный момент в этой истории — это то, что она вновь продемонстрировала, насколько сильно Трамп отличается от своих предшественников в плане принятия решений: нынешний глава государства часто полагается больше на собственное чутьё, чем на государственные институты, ищет «необычных советчиков» и может не прислушиваться даже в тех случаях, когда большинство его приближённых рекомендуют ему один и тот же курс.



По данным NYT, господин Трамп, проведя почти целый день за обсуждением удара по Ирану и в итоге после 7 вечера всё же отказавшись от него, почти сразу включил телевизор, чтобы не пропустить передачу Такера Карлсона. В этом выпуске, подчёркивают журналисты газеты, Карлсон похвалил Трампа за то, что он не спешит прислушиваться к ястребам — несмотря на то, что официально об этом объявлено ещё не было. «Те же люди, в некоторых случаях буквально те же самые, которые 16 лет назад заманили нас в иракскую трясину, требуют новой войны! На этот раз против Ирана. Похоже, что президент, к его большой чести, смотрит на это скептично, очень скептично», — говорил тогда Карлсон.



Интересно, что если бы президент продолжил смотреть дальше, он бы услышал совершенно иной посыл — ведь в 9 вечера в эфир Fox вышла передача ещё одного любимца Трампа Шона Хэннити, который, в свою очередь, заявил, что у американского лидера «нет выбора» и ему придётся «разбомбить Иран к чёртовой матери». «Как минимум на один вечер этому так и не суждено будет сбыться — но битва за внимание господина Трампа продолжается», — подытоживают авторы.