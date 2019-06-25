Tagesspiegel: Китай и Россия попробуют свести на нет эффект антииранских санкций

Москва и Пекин хотят снизить влияние США на Ближнем Востоке — в этой связи Иран является для них важным потенциальным союзником, пишет Der Tagesspiegel. Отмечается, что Россия и Китай смогут существенно повысить своё влияние на Исламскую Республику, если сумеют предложить ей способ сохранить свой экспорт в условиях американских санкций.
Уже почти год как США вышли из ядерной сделки с Ираном, однако Китай, Россия, Германия, Франция и Великобритания настроены на сохранение договорённостей с Тегераном, пишет Der Tagesspiegel. При этом их цели не ограничиваются стремлением предотвратить появление иранской атомной бомбы.
Издание отмечает, что ставки особенно высоки для европейских держав: гипотетическая война между США и Ираном отразится на них сильнее, чем на Китае или России. Во-первых, она может спровоцировать новый поток беженцев в Европу, а во-вторых, европейцы очень заинтересованы в сохранении стабильных цен на нефть. Именно поэтому Германия, Франция и Великобритания пытаются выступить посредниками между США и Ираном. Впрочем, пока эти попытки безуспешны, отмечает Der Tagesspiegel — в том числе потому, что теперь Тегеран намеренно нарушает условия ядерной сделки.
Что касается России и Китая, то они также призывают к деэскалации конфликта, пишет издание. Москва и Пекин намерены снизить влияние США на Ближнем Востоке, и Иран является для них потенциальным важным региональным партнёром. Китай и Россия поставляют Ирану вооружения: кроме того, российские и иранские силы тесно сотрудничают в Сирии.
Москва осудила Вашингтон за попытки разжигания конфликта, а также поддержала идею Ирана о заключении пакта о ненападении между странами Персидского залива, однако эту идею не одобряют основные региональные противники Тегерана: Саудовская Аравия и ОАЭ. Причина в том, что подобный пакт снизит роль США как главного гаранта их безопасности.
Der Tagesspiegel также подчёркивает, что у Китая и России есть и экономические мотивы. Дело в том, что Иран ищет способы вести торговлю в обход американских санкций: отмечается, что европейским странам не удалось предложить Тегерану подобного механизма. В случае если Китай и Россия смогут предложить Ирану способ хотя бы частично сохранить свой экспорт, то их влияние на Тегеран значительно возрастёт.
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