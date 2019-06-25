Bloomberg: Иран о новых санкциях США — они закрывают путь дипломатии

После того как США ввели санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и восьми высокопоставленных военных, Тегеран заявил о том, что путь дипломатии с Вашингтоном теперь закрыт «навсегда», пишет Bloomberg.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер, в рамках которых аятолла и восемь иранских военных лишаются доступа к финансовым ресурсам, говорится в статье. При этом американский министр финансов Стивен Мнучин предупредил, что позднее на этой неделе под действие санкций также попадёт глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Бесполезные санкции против иранского лидера и главного дипломата страны навсегда закрывают путь дипломатии с правительством Соединённых Штатов, — подчеркнул официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. — Правительство Трампа находится в процессе разрушения всех установленных международных механизмов поддержания глобального мира и безопасности».

На фоне сообщений о санкциях против Тегерана на азиатских фондовых рынках в большинстве своём наблюдалось падение, поскольку растущая напряжённость в американо-иранских отношениях взволновала инвесторов.

На прошлой неделе Трамп внезапно отменил планировавшиеся авиаудары по Ирану, которые должны были стать ответом на сбитый Ираном американский беспилотник. Кроме того, его администрация также обвиняет Тегеран в недавних нападениях на нефтяные танкеры близ Персидского залива, однако иранская сторона отрицает свою причастность к случившемуся.

Между тем американские санкции не окажут серьёзного эффекта на страну, которая и без того находится в состоянии рецессии и уже столкнулась с болезненными ограничительными мерами со стороны Вашингтона. Однако новые санкции служат «символическим наказанием» Тегерана за недавние атаки, отмечает Bloomberg со ссылкой на бывших чиновников Минфина США.