Bloomberg: Иран о новых санкциях США — они закрывают путь дипломатии

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Грузия Online: без россиян Тбилиси потеряет миллионы Грузия Online
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DLF: «1939 год не повторится» — посол ФРГ заверил, что Берлин никогда не признает Крым российским Deutschlandfunk
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Экс-министр США: с Китаем работать можно, а с Путиным навести мосты трудно CNN
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DWN: «Сделано во Вьетнаме» — Китай нашёл лазейку в обход американских пошлин Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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NBC: Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае войны NBC
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TAZ: соотечественницы не простили «первому парню на Украине» приступ сексизма в Париже Tageszeitung
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В Минпромторге прокомментировали статью о командировочных расходах
В Минпромторге России прокомментировали статью о командировочных расходах чиновников.
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Глава ФВСР оценил выступление российских велогонщиков на ЕИ-2019
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов оценил выступление национальной команды по велоспорту на шоссе на Европейских играх 2019 года в Минске.
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В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
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В МИД России заявили о смерти онкобольных в Венесуэле из-за санкций США
В связи с санкциями США в отношении венесуэльско-итальянского проекта АТМО ONLUS умерли несколько онкобольных детей. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Артём Кожин.
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Футболист МЮ Погба женился
Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба женился на своей девушке Марии Салес.
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Власти Пермского края прокомментировали уход Курентзиса из театра оперы и балета
Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил мнение, что Теодор Курентзис, уходящий с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, останется в регионе. Об этом сообщает URA.RU.
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Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
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Прокуратура Польши оставила на свободе россиянина Лисова вопреки запросу Швеции
Польская прокуратура оставила на свободе россиянина Дениса Лисова вопреки запросу правоохранительных органов Швеции на экстрадицию. Об этом заявил адвокат Лисова Бартош Левандовски.
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МИД России призвал ОБСЕ к более «жёсткому» подходу в деле Вышинского
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру следует «жёстче» ставить вопрос по освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Вихлянцева победила в первом раунде квалификации Уимблдона
Россиянка Наталья Вихлянцева одержала победу над чешкой Анастасией Зарицкой в матче первого раунда квалификации третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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В МИД Польши отреагировали на приговор осуждённому за шпионаж в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Эва Сувара заявила, что внешнеполитическое ведомство оказывает поддержку польскому гражданину, который осуждён в России за шпионаж. Об этом информирует РИА Новости.
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Глава IBU рассказал, скажется ли дисквалификация Печёнкина и Чернышова на СБР
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин ответил на вопрос, отразится ли дисквалификация Александра Печёнкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил на процессе восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).
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Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500
Первая зарплата Владимира Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщила администрация украинского лидера в ответ на запрос издания «Фактор».
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Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской
Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
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СМИ: Старые задолженности за услуги ЖКХ могут признать безнадёжными к взысканию
Задолженности за услуги ЖКХ с истёкшим сроком исковой давности могут признать безнадёжными к взысканию, сообщают «Известия».
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Эксперт оценил ситуацию с ценами на топливо
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
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Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о решении ПАСЕ по России
Политолог Леонид Крутаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «мощным вызовом» Киеву.
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Ефремов назвал причину смерти Покровской
Актёр Михаил Ефремов в беседе с телеканалом «360» назвал причину смерти своей матери — народной артистки РСФСР Аллы Покровской.
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В Госдуме прокомментировали предложение организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин в беседе с ФАН прокомментировал предложение главы ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили организовать из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для российских туристов после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.
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Суд вынес решение по делу о поджоге церкви в Карелии
Кондопожский городской суд вынес решение по делу о поджоге Успенской церкви, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт прокуратуры Карелии.
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Дисквалифицированный за допинг биатлонист Печёнкин решил завершить карьеру
Российский биатлонист Александр Печёнкин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, принял решение завершить профессиональную карьеру и отказаться от права на апелляцию.
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На Урале проводят проверку по факту массового отравления школьников в поезде
Уральское следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту массового отравления школьников в поезде Анапа — Екатеринбург, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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В МИД России заявили, что США «сжигают мосты» в ситуации с Ираном
В Министерстве иностранных дел России обвинили американские власти в том, что они «сжигают мосты» в ситуации с Ираном.
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В Совфеде назвали «политическим ханжеством» слова генсека НАТО о ДРСМД
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
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В России подготовили проект о повышении критериев нуждаемости семей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подготовлен законопроект об изменении критериев нуждаемости семей с целью увеличить число тех, кто будет получать повышенное пособие на детей от 1,5 до 3 лет на первого и второго ребёнка.
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Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провёл заседание Государственного антинаркотического комитета, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
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Блинкова одержала победу над Хайвс в первом матче квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг квалификации Уимблдона, обыграв австралийку Зои Хайвс.
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Трутнев рассказал о ходе реализации программы «Дальневосточный гектар»
В России планируют расширить объём земель, предоставляемых участникам программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Российская газета».
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На форуме «Армия-2019» представили колёсную самоходку 2С41 «Дрок»
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» представили колёсную самоходку 2С41 «Дрок», сообщает «Российская газета».
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Биатлонисты Печёнкин и Чернышов дисквалифицированы за участие в допинговых схемах
Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил пресс-релиз, в котором сообщается о дисквалификации российских спортсменов Александра Печёнкина и Александра Чернышова за нарушение антидопинговых правил.
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Столтенберг заявил о росте оборонных расходов стран НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военные расходы стран — членов альянса, за исключением США, выросли на 3,9% в 2019 году.
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Авиакомпании России получат компенсацию из-за приостановки полётов в Грузию
Правительство прорабатывает механизм компенсации авиакомпаниям России прямых потерь из-за остановки полётов в Грузию. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.
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Калинская победила Костюк в первом круге квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй раунд квалификации Уимблдона, обыграв 16-летнюю украинку Марту Костюк.
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В НБУ дали прогноз по поводу начала консультаций с МВФ
Глава Национального банка Украины Яков Смолий дал свой прогноз по поводу начала консультаций по новой программе с Международным валютным фондом (МВФ).
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Российский боец UFC Ян перенёс операцию на локте
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), перенёс хирургическое вмешательство.
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Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России
Эстонский лидер Керсти Кальюлайд в своём микроблоге в Twitter назвала позорной принятую ПАСЕ резолюцию, дающую возможность возвращения российской делегации в организацию.
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Верник выразил соболезнования в связи со смертью Покровской
Советский и российский актёр театра и кино Игорь Верник в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР, профессора и театрального режиссёра Аллы Покровской.
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В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
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Суд в Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединённые Штаты. Об этом сообщает ТАСС.
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Прощание с Аллой Покровской пройдёт 27 июня
Прощание с народной артисткой РСФСР, театральным педагогом Аллой Покровской состоится 27 июня, сообщили в пресс-службе театра.
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Кудерметова проиграла в первом круге турнира WTA в Истбурне
Россиянка Вероника Кудерметова не сумела выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Истбурне, проиграв швейцарке Белинде Бенчич.
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Нового премьер-министра Великобритании назовут 23 июля
Консервативная партия Великобритании заявила, что 23 июля назовёт имя своего нового лидера, который займёт пост премьер-министра страны.
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«Дерби» объявил о переговорах «Челси» с Лэмпардом
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард может возглавить лондонский «Челси», в котором выступал долгие годы в качестве футболиста.
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Тимошенко заявила о конце нормандского формата
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о «фактическом конце нормандского формата» в связи с возвращением России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
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В НАТО планируют утвердить первую стратегию обороны космоса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в ходе пресс-конференции, что Североатлантический альянс разработал первую для себя космическую стратегию.
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СМИ: Футболист «Севильи» стал участником ДТП, в котором погибли молодожёны
Форвард резервной команды «Севильи» Хоао Малек стал участником дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизнь двоих человек.
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Кадыров оценил прошение об отставке главы Ингушетии
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке.
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Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
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«Зенит» объявил о переходе Анюкова на должность тренера
Бывший защитник «Зенита» Александр Анюков вошёл в тренерский штаб санкт-петербургского клуба.
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В Минкультуры прокомментировали ситуацию в МХАТе имени Горького
В Министерстве культуры прокомментировали обращение нескольких артистов МХАТа имени Горького с просьбой вернуть Татьяне Дорониной, занимающей почётную должность президента театра, возможность влиять на его художественную политику.