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Daily Mail: Иран отчитался об успешном отражении американских кибератак

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Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что его страна нейтрализовала все хакерские атаки Вашингтона. При этом, по словам чиновника, США прилагали «огромные усилия», чтобы парализовать системы управления ракетами Исламской Республики, пишет Daily Mail.
Daily Mail: Иран отчитался об успешном отражении американских кибератак
Reuters

Иран успешно отразил все американские кибератаки на его системы управления ракетами и шпионскую сеть. С таким утверждением выступил министр информационных и коммуникационных технологий Исламской Республики Джавад Азари Джахроми, пишет Daily Mail.

Накануне противостояние между Вашингтоном и Тегераном, которое в любой момент грозит перерасти в полноценный конфликт, обострилось ещё сильнее. Иранцы сбили американский разведывательный беспилотник, обвинив США в нарушении воздушного пространства.
 
Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по целому ряду военных объектов Ирана. Но в самый последний момент глава Белого дома передумал из-за опасений, что этот ответ будет «непропорциональным». После этого в американской прессе появились сообщения, что вместо силовой операции Вашингтон решил тайно провести против ближневосточной страны кибератаку, напоминает издание.
 
«СМИ спрашивают, насколько правдивы сообщения о кибератаках против Ирана. Они (США. — ИноТВ) приложили огромные усилия, но ни одно из их нападений пока не увенчалось успехом», — сообщил Джахроми в Twitter.
 
Министр назвал хакерские атаки США «кибертерроризмом», явно отсылая к американо-израильскому вирусу Stuxnet, который был применён против иранского завода по обогащению урана в 2010 году. Джахроми добавил, что в прошлом году Тегерану удалось нейтрализовать 33 млн атак, отмечает Daily Mail.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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беспилотник Ближний Восток вооруженный конфликт Дональд Трамп Иран кибератака США
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