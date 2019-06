Nation: идея «погрузить Россию во мрак» чревата новыми кризисами

«Разрядка» в отношениях с Россией всегда была неблагодарным делом для американских политиков, вызывая яростное сопротивление оппонентов. Хотя нормальные отношения явно «в интересах США и всего мира», никто не сможет их наладить без внутренней поддержки, пишет Стивен Коэн в статье для The Nation. И тревожные сообщения о подготовке киберкомандованием США атак против России, о которых не считают нужным предупреждать даже президента Дональда Трампа, вряд ли пойдут на пользу национальной безопасности, подчёркивается в статье.

В недавней «разоблачительной и вызывающей большую тревогу» статье об американских кибератаках на российские энергосистемы, которая была опубликована на первой странице газеты The News York Times, содержится ряд важных «откровений», отмечает профессор Стивен Коэн. Во-первых, там говорится, что Соединённые Штаты уже на протяжении нескольких лет наращивают «темпы и масштабы цифровых атак на электроэнергетическую систему России», хотя это чревато серьёзной эскалацией «повседневной цифровой холодной войны» между Вашингтоном и Москвой.

Но сторонники «более агрессивной стратегии» заявляют, что эти меры «назрели уже давно», и сейчас она приобретает всё более наступательный характер: «США внедряют в российскую систему разрушительные вредоносные коды, делая это так глубоко и агрессивно, как никогда прежде», — сообщалось в статье со ссылкой на начальника кибернетического командования США. Он также даёт характеристику нападению на российскую энергосистему, заявляя, что оно «отразится на всём», включая водоснабжение, медицинские услуги, транспорт и даже контроль над ядерным оружием, и заявляет о необходимости «атакующей обороны», потому что русские «не боятся» США. Однако при этом самих авторов статьи совершенно не тревожат опасные последствия такой «атакующей обороны», предусматривающей нападение на инфраструктуру ядерной державы, подчёркивает Коэн.



Журналисты The News York Times даже задаются вопросом: «Удастся ли Америке погрузить Россию в темноту?» — а чтобы успокоить читателей, под конец цитируют американского юриста и бывшего чиновника администрации Обамы. «Возможно, нам придётся рискнуть поломать собственные кости в ходе контрудара… Иногда лучше разбить нос в кровь, чтобы потом не получить пулю в голову», — заявил этот неназванный эксперт, чья компетентность в вопросах безопасности неизвестна, отмечается в статье. «Поломанные кости», «разбитый нос», «пуля в голову» — это, конечно же, метафоры, указывающие на потенциальные последствия ядерной войны с Россией для самих американцев, констатирует Коэн.



Второе «откровение» встречается в середине статьи The News York Times, где сообщается, что президент США Дональд Трамп не был посвящён в подробности действий по внедрению «закладок» (как называют программный код, который можно использовать внутри российской сети для наблюдения или нападения) из опасений, что он мог бы отменить это распоряжение или «обсудить этот вопрос с иностранными официальными лицами». Не случайно сам Трамп прокомментировал эту статью гневной публикацией в Twitter, хотя непонятно, какая именно часть материала вызвала его гнев, отмечает Коэн.



Журналисты The News York Times фактически открыто повествуют о серьёзных опасностях новой российско-американской холодной войны, составной частью которой становится теперь чрезвычайно серьёзная «цифровая холодная война». А ведь ещё совсем недавно и сами эти журналисты, и либеральные демократы из мейнстрима пришли бы в ярость, если бы узнали, как руководство военного ведомства и спецслужб осуществляет подобные опасные действия «за спиной» американского президента, даже не посвящая его в подробности, констатирует автор: «Но сейчас всё иначе. Не было протестов ни со стороны либералов, ни со стороны демократов, да и со стороны прочего мейнстрима тоже. Вместо этого зазвучали характерные для юристов оправдания этой совместной операции военных и спецслужб, которая проводится без ведома президента».



По мнению Коэна, основное «политическое значение» этой скандальной публикации достаточно ясно: утечка информации произошла накануне запланированной встречи между президентами России и США, которая должна состояться на саммите «Большой двадцатки» в Японии в конце июня. Примечательно, что до этого и американский, и российский лидер открыто выражали надежду на улучшение отношений между двумя странами. Не так давно Трамп в очередной раз сообщил в Twitter о своём давнем стремлении к «хорошим/великолепным отношениям с Россией», а Путин выразил надежду, что ему вместе с президентом США удастся вывести свои страны из тех «игр, в которые играют спецслужбы», пишет The Nation.



В долгой исторической борьбе за российско-американскую (советскую и постсоветскую) «разрядку» и обширное сотрудничество всегда было много «диверсий и попыток саботажа» с обеих сторон, однако чаще всего этим занимались американские разведслужбы и оборонные ведомства, отмечает Коэн. Можно вспомнить, в частности, запланированную встречу в верхах между Эйзенхауэром и Хрущёвым, которая должна была состояться в 1960 году в Париже — однако была отменена из-за того, что советские военные сбили в небе над своей территорией американский самолёт-разведчик. «Это было бесцеремонное вторжение, на которое президент Эйзенхауэр вряд ли давал разрешение», — уверен автор. В качестве более свежего примера он приводит план российско-американского сотрудничества в Сирии, который разработали в 2016 году Обама и Путин, однако Пентагон «сорвал его, совершив нападение на действовавшие при поддержке России сирийские войска».



Похоже, что под «разрядку» сейчас совершается новый «подкоп», предупреждает Коэн. В статье The News York Times предельно ясно сообщается о том, что «вашингтонская партия войны», которую журналисты завуалированно называют «сторонниками более агрессивной стратегии», пришла в движение и выступила в поход против попыток нормализовать отношения. Достаточно вспомнить, как неоднократно срывались прежние попытки Трампа улучшить отношения с Россией — в частности, из-за полностью опровергнутых заявлений о его «связях» с Россией, с которыми «партия войны» продолжает выступать, не имея никаких доказательств, а влиятельные силы в американском политико-медийном истэблишменте не раз называли «предательством» его предыдущие встречи с Путиным.



«Разрядка» в отношениях с Россией всегда была делом неблагодарным, которое встречало яростное сопротивление и было чревато кризисами. Но она явно в интересах США и всего мира», — подчёркивает автор. Однако ни один американский президент не сможет реализовать подобную политику, не обладая существенной внутренней поддержкой со стороны представителей обеих партий — а Трампу такой поддержки сейчас явно не хватает, говорится в статье. «Какая катастрофа должна произойти — на Украине, в Прибалтике, в Сирии или где-нибудь в российской электроэнергетической системе, — чтобы это до основания потрясло американских демократов и прочих и излечило их от синдрома умопомешательства из-за Трампа, особенно в сфере американской национальной безопасности?» — задаётся вопросом Коэн. А тем временем стрелки часов Судного дня недавно были переведены в очередной раз, и теперь они показывают «без двух минут полночь», заключает The Nation.