USA Today: Трампа упрекнули в «дипломатическом кумовстве»

На саммите G20 дочь президента США Иванка Трамп активно представляла свою страну и беседовала с мировыми лидерами. Только, судя по новому вирусному ролику, беседы выходили довольно неловкими, отмечает USA Today. Позиция дочери президента не гарантирует квалификации на пост американского дипломата, заявила член конгресса Александрия Окасио-Кортес.

После того как Иванка Трамп приняла участие в саммите G20 в Японии в роли американского дипломата, член палаты представителей конгресса США из города Нью-Йорк демократ Александрия Окасио-Кортес подвергла сомнению пригодность дочери президента к такой должности, сообщает USA Today.



«Для кого-то это, может, и сюрприз, но то, что ты чья-то дочка, — ещё не залог твоей квалификации для работы», — прокомментировала Окасио-Кортес в Twitter. По словам политика, президенту следует усерднее работать на столь важном мероприятии, как саммит «Большой двадцатки», и «квалифицированный дипломат там тоже бы не помешал».



Как отмечает USA Today, в качестве иллюстрации к своему посту Окасио-Кортес прикрепила видео с саммита, которое всего за пару дней набрало более 9 млн просмотров. На кадрах видно, как Иванка, дочь президента США и по совместительству его советник, участвует в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и главой Международного валютного фонда Кристин Лагард.

— Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) 29 июня 2019 г.

Пархам Гобади, журналист: «Кажется, Иванка Трамп пытается влезть в беседу между Макроном, Мэй, Трюдо и Лагард (глава МВФ). Видео опубликовано Елисейским дворцом».



Издание отмечает, что контекст разговора, в котором принимает участие дочь президента США, неясен. Как слышно, Макрон говорит что-то о «социальной справедливости», Иванка соглашается. Затем Мэй замечает: «Как только заговариваешь об экономическом аспекте, многие начинают слушать — те, кто обычно не слушает». «Да, то же самое с обороной», — вставляет Иванка и добавляет, что это «преимущественно мужская» сфера.



Многим интернет-пользователям попытки Трамп «влезть» в разговор мировых лидеров показались жалкими. Некоторые даже рассмотрели в видео, как Лагард закатила глаза, как только Иванка начала говорить.

Ди: «Реакция главы МВФ Кристин Лагард на Иванку Трамп — просто нечто…»

Известная актриса и либеральная активистка Алисса Милано даже отметила Трамп в своём посте в соцсетях и попросила её прокомментировать, как она относится к видео, которое «выставило на всеобщее обозрение» французское правительство.

Не обошлось и без мемов, в которых пользователи представили свои версии беседы Иванки Трамп с мировыми лидерами.

— D S (@dimplodocus) 30 июня 2019 г.

Журналист Эдвард Льюс отметил, что «самопровозглашённая первая дочь Америки» вообще редко держится в тени на международных саммитах. По словам аналитика, другие члены команды президента оказываются попросту невидимками на фоне Трамп и её супруга Джареда Кушнера, «единственных двух игроков в Белом доме, кажется, неуязвимых для коронной фразочки Трампа-старшего «Вы уволены».



Впрочем, у Иванки нашлись и защитники. Так, профессор Оливер Макги, частый гость на канале Fox News, обвинил Окасио-Кортес в «зависти». «Ваша зависть к деятельности Иванки Трамп на международной арене выглядит мелочной и недостойной! Дипломат Белого дома Иванка прекрасно разбирается в бизнесе и политике, чтобы вести диалог с мировыми лидерами! А вот работа бармена не даёт квалификации для конгресса!» — заявил Макги, указав на то, что до своей карьеры в политике Окасио-Кортес, одна из самых молодых членов конгресса, раньше работала барменом. Правда, в ответ на эти аргументы сторонники Окасио-Кортес парируют, что она на честных выборах сумела своими силами обойти опытнейших противников и ей ничего не преподносили на блюдце с голубой каёмочкой, как Иванке Трамп.