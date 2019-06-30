Independent: на саммите G20 мировые лидеры вновь столкнулись с «климатическим давлением» Трампа

Во время саммита G20 в японской Осаке мировым лидерам пришлось столкнуться с давлением со стороны Дональда Трампа, который стремился убедить их в более обтекаемой форме выразить свою приверженность борьбе против глобального потепления, пишет The Independent. Кроме того, как отмечает издание, из-за разногласий выработать общее коммюнике участникам саммита удалось лишь с большим трудом.

Во время саммита G20 в Японии лидерам крупнейших мировых экономик пришлось сопротивляться давлению со стороны Дональда Трампа, который стремился убедить их выразить обязательства по борьбе с глобальным потеплением в более обтекаемой форме, пишет The Independent.



По некоторым данным, американский президент оказал давление на такие государства как Бразилия, Турция, Австралия и Саудовская Аравия, пытаясь склонить их в рамках коммюнике не связывать готовность к сокращению выбросов углерода с Парижским соглашением по климату.



В определённый момент, отмечает издание, казалось, что лидерам вообще не удастся подписать общее заявление. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон — архитектор сделки по климату — по некоторым данным предупредил, что откажется подписать общее заявление, если в нём ничего не будет сказано о его детище.



Тем не менее согласованное коммюнике, в конечном счёте, повторило более ранние заявления 19 из 20 членов группы о «необратимости» Парижского соглашения и необходимости внедрить его положения в полном объёме.



Как и на прошлогоднем саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, в декларации говорилось о том, что США вышли из соглашения и не считают его выполнение своим приоритетом.



Один высокопоставленный британский чиновник признался, что процесс составления этого документа оказался «непростым». По его словам, чиновники, которые делали за своих лидеров черновую работу, провели «долгую ночь» в поисках подходящих формулировок для коммюнике не только в сфере климата, но и торговли.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала конечный результат, однако отметила, что добиться его было нелегко. Она также подчеркнула, что считает успехом составление декларации, которую смогли подписать все 20 членов группы.



Кроме того, в своём заявлении, явно нацеленном на Трампа, Мэй выразила свою полную поддержку международным институтам и основанным на правилах системам, которые лежат в основе мировой торговли и безопасности.



«Я глубоко верю в важность международного сотрудничества и компромиссов, — отметила она. — На этой неделе в Осаке мы упорно работали, чтобы преодолеть разногласия между странами G20 по некоторым крупнейшим проблемам на нашей повестке дня».



«Это было нелегко, но мы добились определённого прогресса. Я по-прежнему считаю, что мы сильнее, когда мы работаем вместе», — заключила Мэй.