CNN: изоляция Путину не грозит — Трамп принимает его с распростёртыми объятьями
Саманта, президент России Владимир Путин среди прочего заявил, что либерализм устарел. Очевидно, мы наблюдаем за расцветом популизма в Европе и авторитаризма по всему миру. Какую конкретную выгоду извлекла Россия из трещин в либерализме, о которых говорит Путин?
САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик по делам национальной безопасности: Давайте расставим всё на свои места: Россия не просто извлекла пользу из трещин в либерализме. По данным американского разведсообщества, Россия пыталась расширить эти трещины в либеральном порядке. В январе 2017 года разведсообщество пришло к выводу, что в намерения России входит подрыв либерального мирового порядка под патронажем США. Москва предприняла ряд шагов с целью уничтожить либерализм и заменить его своим господством.
Именно поэтому Россия продолжает атаковать США и другие европейские либеральные демократии. И именно поэтому Россия сблизилась с крайне правыми партиями по всему миру. Нам известно, что в различных европейских странах русские оказывали им поддержку, а также превращали информацию в оружие по всему миру с целью очернить, например, независимые СМИ и свободу слова.
Разумеется, сейчас, сидя рядом с Владимиром Путиным, который пытается подорвать этот либеральный порядок, президент Трамп хихикает и шутит о фейковых новостях и российском вмешательстве в выборы, что наводит весь мир на мысль, что американский лидер, возможно, всё-таки не поддерживает либеральную демократию, а Путин для него — это образец, которому он пытается подражать.
Это интересно, потому что пять лет назад на G20 Обама и прочие мировые и европейские лидеры выступили против Путина из-за его вмешательства в дела Украины, и на тот момент он был парией на мировой арене. Напомните нам, как позиции России на мировой арене изменились за пять лет.
САМАНТА ВИНОГРАД: Что касается России, то она пыталась вклиниться практически в каждый важный геополитический вопрос. Таким образом она придаёт себе больший вес. Взять только Иран, Северную Корею или даже Сирию. Кроме того, Россия пытается позиционировать себя как главного посредника — даже несмотря на то, что она крайне предвзята.
В плане же обособления России я бы сказала, что были предприняты не слишком рьяные попытки изолировать её за такие вопиющие поступки как использование химического оружия на территории Великобритании. Международное сообщество ответило на это среди прочего санкциями и высылками дипломатов, однако нельзя сказать, что Россию отстранили от участия в ключевых международных мероприятиях. Так что, по всей видимости, Путин вряд ли ощутил последствия своего дурного поведения.
С точки же зрения США, несмотря на мощный ответный удар по России, который активно поддержали обе партии после вступления Трампа в должность, американский президент принимает Путина с распростёртыми объятиями — в прямом и переносном смысле. Так что, исходя из такого поведения, нет причин полагать, что Путин столкнётся с изоляцией и нежеланием наладить более тёплые отношения со стороны США.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 29 июня 2019 года.
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