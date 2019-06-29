CNN: изоляция Путину не грозит — Трамп принимает его с распростёртыми объятьями

Россия не только извлекает пользу из хрупкого мирового либерального порядка, но и активно его расшатывает, вклинивается в различные геополитические споры, совершает нападки на демократические страны, заявила аналитик CNN Саманта Виноград. Кроме того, по её словам, несмотря на все карательные меры, введённые Западом в отношении России, Трамп в буквальном и переносном смысле принимает Путина с распростёртыми объятиями — поэтому международная изоляция ему уже не грозит.

Саманта, президент России Владимир Путин среди прочего заявил, что либерализм устарел. Очевидно, мы наблюдаем за расцветом популизма в Европе и авторитаризма по всему миру. Какую конкретную выгоду извлекла Россия из трещин в либерализме, о которых говорит Путин?



САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик по делам национальной безопасности: Давайте расставим всё на свои места: Россия не просто извлекла пользу из трещин в либерализме. По данным американского разведсообщества, Россия пыталась расширить эти трещины в либеральном порядке. В январе 2017 года разведсообщество пришло к выводу, что в намерения России входит подрыв либерального мирового порядка под патронажем США. Москва предприняла ряд шагов с целью уничтожить либерализм и заменить его своим господством.



Именно поэтому Россия продолжает атаковать США и другие европейские либеральные демократии. И именно поэтому Россия сблизилась с крайне правыми партиями по всему миру. Нам известно, что в различных европейских странах русские оказывали им поддержку, а также превращали информацию в оружие по всему миру с целью очернить, например, независимые СМИ и свободу слова.



Разумеется, сейчас, сидя рядом с Владимиром Путиным, который пытается подорвать этот либеральный порядок, президент Трамп хихикает и шутит о фейковых новостях и российском вмешательстве в выборы, что наводит весь мир на мысль, что американский лидер, возможно, всё-таки не поддерживает либеральную демократию, а Путин для него — это образец, которому он пытается подражать.



Это интересно, потому что пять лет назад на G20 Обама и прочие мировые и европейские лидеры выступили против Путина из-за его вмешательства в дела Украины, и на тот момент он был парией на мировой арене. Напомните нам, как позиции России на мировой арене изменились за пять лет.



САМАНТА ВИНОГРАД: Что касается России, то она пыталась вклиниться практически в каждый важный геополитический вопрос. Таким образом она придаёт себе больший вес. Взять только Иран, Северную Корею или даже Сирию. Кроме того, Россия пытается позиционировать себя как главного посредника — даже несмотря на то, что она крайне предвзята.



В плане же обособления России я бы сказала, что были предприняты не слишком рьяные попытки изолировать её за такие вопиющие поступки как использование химического оружия на территории Великобритании. Международное сообщество ответило на это среди прочего санкциями и высылками дипломатов, однако нельзя сказать, что Россию отстранили от участия в ключевых международных мероприятиях. Так что, по всей видимости, Путин вряд ли ощутил последствия своего дурного поведения.



С точки же зрения США, несмотря на мощный ответный удар по России, который активно поддержали обе партии после вступления Трампа в должность, американский президент принимает Путина с распростёртыми объятиями — в прямом и переносном смысле. Так что, исходя из такого поведения, нет причин полагать, что Путин столкнётся с изоляцией и нежеланием наладить более тёплые отношения со стороны США.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 июня 2019 года.