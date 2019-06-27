Politico: «не ваше дело» — Трамп не расскажет журналистам, о чём будет говорить с Путиным на саммите G20

Пока в разгар предвыборной гонки демократы безуспешно пытаются получить записи предыдущих бесед Дональда Трамп и Владимира Путина, американский лидер готовится к новой встрече с российским коллегой, пишет Politico. На вопросы журналистов глава Белого дома отвечает: «У меня с Путиным будет замечательная беседа. Но что я ему скажу — не ваше дело».

Президент Дональд Трамп не собирается рассказывать журналистам, о чём будет говорить на встрече с Владимиром Путиным 28 июня на полях саммита G20 в Японии. Об этом американский лидер заявил СМИ в среду 26 июня, сообщает Politico.

«У меня с Путиным будет замечательная беседа. Но что я ему скажу — не ваше дело», — цитирует издание обращение Трампа к представителям американской прессы.

Как отмечает Politico, встреча между двумя лидерами пришлась на тот момент, когда предвыборная гонка между кандидатами в президенты как раз набирает обороты. И Трамп пока не предпринял каких-то специальных мер, чтобы заверить общественность, что выборы 2020 года будут защищены от иностранных вмешательств. Вместо этого в одном из недавних интервью американский лидер и вовсе признал, что был бы готов принять компромат на конкурентов от «иностранных противников» и не стал бы непременно ставить в курс дела ФБР. В другом интервью президент упомянул о том, что он, возможно, обсудит с Путиным «вмешательство» России в американские выборы.

Также, по мнению издания, примечательно, что в это же время демократы в конгрессе добились от спецпрокурора Роберта Мюллера, занимавшегося расследованием «российского вмешательства», согласия на дачу показаний. Кроме того, демократы до сих пор и всё ещё безуспешно пытаются получить доступ к записям предыдущих разговоров Трампа с Путиным. После одной из таких бесед вопреки оценкам собственной разведки американский лидер заявил, что у него нет причин сомневаться в словах российского коллеги о непричастности Москвы к «вмешательству» в президентские выборы 2016 года.