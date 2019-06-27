Ouest-France: накануне G20 Трамп обвиняет Twitter и Германию, а также угрожает Китаю и Ирану

За несколько дней до саммита G20 в Осаке Дональд Трамп обвинил Twitter в предвзятости к его аккаунту и заявил, что Германия не оплачивает военную защиту США, в то же время тратя миллиарды на российский газ. Как сообщает Ouest-France со ссылкой на Fox Business, американский лидер также отметил, что Соединённые Штаты не планируют вступать в войну с Ираном, но смогут за себя постоять, а также обещал новые санкции на китайские товары, если стороны не придут к торговому соглашению.

Дональд Трамп обвинил Twitter в цензуре, пригрозил Китаю и Ирану, а также предъявил претензии Германии, пишет Ouest-France. Эти заявления прозвучали в интервью американскому телеканалу Fox Business накануне визита президента в Японию, где он примет участие в саммите G20.

Как рассказывает французское издание, Дональд Трамп пожаловался телеканалу на Twitter, который он использует для разного рода заявлений и превозношения своей политики. По его словам, «людям очень сложно присоединиться» к нему, а ему «намного сложнее донести свою мысль» из-за действий сотрудников социальной сети. «Эти люди — абсолютно предвзятые демократы», — добавил американский президент.

Что касается Ирана, Трамп надеется, что до войны дело не дойдёт, однако США «займут очень сильную позицию, в случае если что-то произойдёт». Президент заверил, что говорит не о развёртывании американских войск, а только о том, что «если что-то случится, оно не продлится долго».

По сообщению Ouest-France, в Осаке на саммите состоится встреча Трампа с Ангелой Меркель. В то же время в интервью Fox Business лидер США обвинил Берлин в том, что он является «правонарушителем». «Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России за энергетику, и, несмотря на это, мы обязаны её защищать», — возмутился американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины на китайский импорт, если его встреча с Си Цзиньпином на полях саммита не приведёт к торговому соглашению. «Я готов ввести дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся», — заявил президент в интервью телеканалу и уточнил, что тарифы достигнут 10%, а не 25%.

При этом, отмечает Ouest-France, глава Белого дома допустил возможность того, что лидерам двух стран удастся договориться. Встреча Трампа с Си Цзиньпином в Японии станет первой после переговоров в ноябре прошлого года. Издание напоминает, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином зашли в тупик в начале мая.