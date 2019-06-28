«Поразительный эпизод»: CNN возмутила шутка Трампа о «российском вмешательстве» на встрече с Путиным

На встрече с Владимиром Путиным в Осаке на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп в шутливом тоне посоветовал своему российскому коллеге «не вмешиваться в выборы», передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Джим Шутто, американский лидер в отношениях с «деспотами» прибегает к дружелюбной риторике и не собирается всерьёз относиться к теме «вмешательства», а также осуждать партнёров за прочие прегрешения.

Очень тяжело понять, что сейчас происходит — особенно учитывая, что этот мужчина встал перед камерой, — однако мы только что слышали, как президент Соединённых Штатов ответил на чей-то вопрос; он бросил взгляд в сторону российского президента и сказал: «Ага, и не вмешивайтесь в выборы». Буквально так и сказал. В аппаратной сейчас перемотают на этот момент. Я хочу, чтобы вы его увидели.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: (Обращаясь к Путину.) Не вмешивайтесь в выборы.



(Фыркает.) Только послушайте. Реальность в наше время удивительнее вымысла. У нас в эфире из японской Осаки главный корреспондент по национальной безопасности Джим Шутто. Я хотел спросить вас, мой друг, в каком состоянии находится тема российского вмешательства в выборы — просто чтобы ввести зрителей в курс дела. Мы с вами только что видели, как он назвал российского лидера по имени — Владимир, — это было мило. «Большая честь», «обсудим торговлю», «хорошие отношения». Американские президент говорил о хорошем — но ни словом не обмолвился о российском вмешательстве в выборы, а затем в ответ на один из вопросов сказал: «Ага, ну да, и в выборы не вмешивайтесь». Что вы об этом думаете?



ДЖИМ ШУТТО, главный корреспондент CNN по национальной безопасности: По моему мнению, это та тема, которую президент Соединённых Штатов определённо не воспринимает всерьёз. Он сидел рядом с российским президентом, который, как установлено в вышедшем несколько недель назад докладе Мюллера, дал указание осуществить систематическое вмешательство в президентские выборы 2016 года. На пути в Японию, если помните, один журналист спросил его о том, поднимет ли он во время своей двусторонней встречи с российским президентом вопрос вмешательства, и он сказал: «Это не ваше дело». Формулировка была именно такая.



Эту тему он всё-таки поднял — однако в шутливом тоне, не всерьёз, — что поразительно. Просто поразительно. Кроме того, здесь президент — как это часто бывает с другими деспотами, — прибег к некой успокаивающей риторике. Например, как и во время переговоров с Ким Чен Ыном, он сказал, что эта встреча — большая честь для него, а эти отношения могут принести много пользы.



Нельзя с пренебрежением относиться к попыткам американского президента или любых мировых лидеров установить дипломатические отношения с такими странами, как Россия или Северная Корея. Однако всё дело в том, как президент о них отзывается, Крис. Он выбирает очень дружелюбные, тёплые слова и не осуждает их за нарушения прав человека или вмешательство в выборы. В Хельсинки, например, это стало для него некой проверкой. Там он поставил под сомнение оценку собственными спецслужбами российского вмешательства. И вот теперь он, сидя бок о бок с российским президентом, шутит об этом. Я бы сказал, что это поразительный эпизод.



Хуже, чем в Хельсинки, быть уже не может. Тогда впервые в американской истории президент США встал на сторону враждебной державы — а именно таковой и является Россия в контексте их действий во время выборов, — противореча тем самым собственным спецслужбам у всех на виду. Подобного мы не видели никогда.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 28 июня 2019 года.