CNN: Кремль пригласит Трампа на празднование Дня Победы в следующем году

Владимир Путин собирается официально пригласить президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стало известно CNN. Как отмечает корреспондент канала, сам Путин и его окружение скорее всего довольны тем, как прошла встреча российского лидера с Трампом на полях саммита G20.
А как проявил себя Владимир Путин с точки зрения национальных интересов России? Ведь Россия так жаждет улучшить свой авторитет на мировой арене.
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, и Москва продолжает попытки добиться этого несмотря на многочисленные санкции, наложенные на Россию как США, так и другими членами международного сообщества, включая Европейский союз.
А ведь Россия, в общем-то, своё поведение ощутимо не изменила — однако её всё же приняли обратно на высшем уровне международной дипломатии: прошла вот эта встреча, а Кремль ещё и объявил несколько часов назад, что собирается пригласить президента Трампа на следующий парад в честь Дня Победы на 9 мая в рамках празднований 75-летней годовщины завершения Второй мировой войны, или, как её здесь называют, Великой Отечественной.
Таким образом, Владимир Путин и его окружение в Кремле будут в известной степени удовлетворены таким развитием событий. Вместе с тем всякий раз, когда президент Трамп в присутствии Путина вот так капитулирует, это всегда вызывает очень жёсткую реакцию в конгрессе, и Кремль уж точно об этом не забывает.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что Россия пригласила президента США Дональда Трампа принять участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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