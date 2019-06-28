NYT: погружаясь в мир международной дипломатии, Трамп не упустил случая пройтись по друзьям Америки

Перед тем как отправиться на саммит G20 в Осаке, на котором Дональду Трампу предстояло встретиться с рядом ключевых союзников США, он решил их как следует раскритиковать, сообщает The New York Times. Глава Белого дома прошёлся по Германии, Индии и даже хозяйке саммита Японии, при этом о России и Саудовской Аравии, к которым у Америки могут быть вопросы, президент ничего не сказал.

Своё «погружение в мир международной дипломатии» на саммите G20 в Японии в пятницу 28 июня президент Дональд Трамп решил начать с провокаций, уже ставших его отличительной чертой, пишет The New York Times. Прежде чем встретиться с одними из своих ближайших союзников, включая принимающую сторону, лидера Японии Абэ Синдзо, американский лидер решил основательно их покритиковать.

Для начала Трамп подверг сомнению основу отношений между США и их двумя главными друзьями, Токио и Берлином, а затем прошёлся по третьему партнёру — Индии. Так, ещё перед прибытием в Осаку президент пожаловался на неравные условия договора о взаимной обороне с Японией, на котором, как подчёркивает газета, на протяжении практически семи десятилетий строилось взаимодействие между двумя странами. Только теперь американский лидер подчёркивает, что в рамках соглашения японцы не обязаны прийти на помощь США, если кто-то на них нападёт, а вместо этого «будут смотреть за происходящим по своему телевизору Sony».

Как напоминает The New York Times, соглашение о взаимной обороне стороны подписали в 1951 году, когда Япония была вынуждена принять новую конституцию, в которой она отказалась от собственных вооружённых сил. США же добились права размещать свои войска на территории союзника, что обеспечило Вашингтону прочную базу для операций в Тихом океане и позволяло более эффективно противостоять СССР в период холодной войны. За это Америка обязалась защитить Японию в случае нападения. В своём заявлении в четверг 27 июня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подчеркнул, что обязательства Вашингтона и Токио по договору «пропорциональны для обеих стран».

По мнению издания, политики из Германии, пожалуй, уже должны были бы привыкнуть к нападкам Дональда Трампа на Берлин за то, что тот благополучно переложил финансовое бремя за коллективную безопасность НАТО на Америку. По словам президента, из 28 членов альянса за себя платят только семь стран — то есть их траты на оборону составляют не менее 2% своего ВВП. В то время как США отводят на этот пункт 3,4%, Германия тратит лишь 1,4%.

Ну а Индии пришлось выслушать недовольство главы Белого дома её торговой политикой и постараться не напрашиваться на новую торговую войну, подобную той, что Вашингтон сегодня ведёт с Пекином. Трамп отметил, что недавно Дели поднял тарифы на американскую продукцию и потребовал отменить эти меры. Правда, как объясняет газета, это повышение было реакцией на лишение Индии торговых льгот и введение американских пошлин на импорт алюминия и стали.

The New York Times обращает внимание, что выбор объектов для критики Трампа, похоже, был напрямую связан с графиком встреч президента на саммите G20 в пятницу. Президент как раз должен был побеседовать с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, затем провести совместные переговоры с Абэ и индийским лидером Нарендрой Моди, потом отдельно с Моди. И наконец, Трампу предстояло увидеться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Другим лидером, с кем ещё предстояло встретиться главе Белого дома в пятницу и о ком он тем не менее ничего плохого не сказал, был Владимир Путин, притом что его правительство осуществило масштабную кампанию по «вмешательству» в американские выборы, отмечает газета. Также ни слова критики от Трампа в свой адрес не услышал и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, которого недавно ООН обвинила в причастности к убийству журналиста Джамала Хашукджи.

Единственным из союзников, кому не досталось от Трампа, стала Австралия. Перед ужином с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном в японской Осаке в четверг американский лидер, напротив, защищал его правительство, проводящее весьма жёсткую политику в отношении беженцев и мигрантов.

Когда во время мероприятия с Моррисом один из присутствовавших журналистов спросил у главы Белого дома, означает ли для союзников его коронный слоган «Америка первым делом» скорее «исключительно Америка», Трамп парировал: «Мы очень хорошо относимся к нашим союзникам. Мы работаем с нашими союзниками, мы о них заботимся».