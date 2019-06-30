CNN о встрече Трампа и Кима: повод покрасоваться перед камерами

Новая встреча лидера КНДР Кима Чен Ына и президента США Дональда Трампа не принесла никаких конкретных подвижек, а для американского лидера стала лишь поводом покрасоваться перед камерами, считает корреспондент CNN Джим Акоста. По мысли журналиста, главный вопрос в том, действительно ли Ким готов к ядерному разоружению или же ему просто льстит внимание мировых СМИ к Северной Корее в связи с дипломатическими инициативами Трампа.

Несколько мгновений назад президент США Дональд Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын закончили 50-минутные — или около того — двусторонние переговоры один на один. Президент вышел с переговоров и проводил Кима через границу Северной Кореи. Затем он вернулся и дал комментарии, назвав встречу «позитивной» и отметив, что стороны договорились возобновить переговоры на рабочем уровне. Тем не менее, он добавил, что время в данном случае существенной роли не играет. По его словам, с переговорами он торопиться не будет, и никакой спешки на самом деле нет.



С нами на связь выходит главный корреспондент в Белом доме Джим Акоста, который, как и я, освещал эти переговоры на предыдущих саммитах. Джим, я нашёл примечательным то, что во время своих выступлений перед прессой за последние два часа президент ни разу не упомянул об одном — о ядерном разоружении. Когда США и Северная Корея начинали переговоры, администрация принципиально настаивала на полном, верифицируемом и необратимом ядерном разоружении. Это была их цель и требование. Однако президент об этом ничего не сказал. Возможно, что мы вернулись к переговорам ради самих переговоров. Определил ли президент их цель?



ДЖИМ АКОСТА, главный корреспондент CNN в Белом доме: Да, кажется, что никакого прорыва не было — только продолжение крепкой мужской дружбы между президентом Трампом и Ким Чен Ыном. Именно так можно охарактеризовать итог этой встречи в ДМЗ. Вы слышали, как президент заявил — да вы и сами это сказали несколько мгновений назад, — что в ближайшие недели стороны продолжат переговоры.



Сегодня мы, в сущности, наблюдали за попытками президента собрать осколки, оставшиеся после последнего саммита в Ханое с Ким Чен Ыном — тогда переговоры полностью провалились. Так что мне кажется, что мы будем наблюдать за тем, как они будут стараться вернуть всё на круги своя и наладить переговорный процесс. Однако нет никаких намёков на то, что они добились прогресса по каким-либо острым вопросам в плане ядерного разоружения Северной Кореи.



Мне кажется, Джим — и вы весь день это отмечали, — что частично по этой причине президент прогуливался по демилитаризованной зоне, красуясь перед объективами камер: чтобы все видели, что происходит между ним и Ким Чен Ыном. Трамп определённо хочет более масштабного признания своих заслуг в этом плане, чем ему, по его собственному мнению, уже было оказано.



Кроме того, как мне кажется, он пытается повлиять на то, как освещается эта тема в СМИ — ему хочется, чтобы сам факт того, что эти переговоры состоялись и что он встретился с Кимом Чен Ыном, воспринимался как нечто существенное, как какое-то движение вперёд. Однако, как нам с вами, Джим, известно, поскольку мы уже давно наблюдаем за президентом и уже трижды видели переговоры между ним и Кимом Чен Ыном, Трамп правит через зрелищность и надеется, что такие зрелища в какой-то момент со временем дадут ему возможность получить рычаг влияния на ту сторону, с которой он ведёт переговоры, то есть, в данном случае, с Кимом Чен Ыном. Вопрос здесь в том, а намеревается ли вообще Ким Чен Ын идти на какие-то конкретные шаги, взаимодействуя с президентом Трампом, или ему просто нравится, что США ставят его на тот же уровень, что и президента — и, как мне кажется, именно это будет в ближайшем будущем главным вопросом для Трампа.



На мой взгляд, одним из самых интересных итогов в этой истории стало то, что Дональд Трамп всё-таки пригласил Кима Чен Ына в Белый дом. Знаете, если представить, как американский президент пересекает границу Северной Кореи, ещё можно, то увидеть Кима Чен Ына в Восточной комнате Белого дома — вот это будет зрелище, которое, наверное, превзойдёт даже то, что мы только что увидели здесь сегодня.



Думаю, всё будет сводиться к тому, сможет ли президент добиться того, чтобы Ким Чен Ын пересёк самую главную финишную прямую — не ту, что разделяет Северную и Южную Кореи, а ту, что лежит между ядерным разоружением и нынешним положением дел, при котором Ким Чен Ын остаётся угрозой для всего мира.

И ещё об этом визите в Белый дом, предложенном президентом: мне удалось побеседовать с источником, который присутствовал на встрече двух лидеров, и он заявил мне, что пока о таких вещах говорить очень рано, поскольку президент высказал своё предложение только что, и пока о том, когда эта встреча может произойти, никакой конкретной информации нет.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 июня 2019 года.