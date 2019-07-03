Американский полковник: для мира на Корейском полуострове Вашингтон должен вернуть Сеулу суверенитет

Для примирения и объединения Северной и Южной Кореи Трампу необходимо официально окончить Корейскую войну и передать Сеулу полный контроль над южнокорейскими вооружёнными силами, заявил в интервью Fox News отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор. По его словам, нынешний президент США способен нарушить сложившийся статус-кво и принести мир в Северо-Восточную Азию.

Итак, Вашингтон не впечатлён. А нас, остальных, это должно впечатлить?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник сухопутных войск США в отставке: Конечно. Это потребовало от президента большой смелости, но он знал, что для возобновления процесса ядерного разоружения и, скажем прямо, нормализации отношений с Северной Кореей он должен был сделать широкий жест. И он сделал то, чего никто никак не ожидал: он сделал дополнительный шаг, пошёл прямо к господину Киму.



Он знает, что в Северной Корее разруха. Северной Корее на самом деле конец. Она отстаёт даже от Чёрной Африки. Северная Корея отчаянно нуждается в помощи, или там всё рухнет. Да так, что нам бы лучше этого не видеть. И я уверен, что президент обсуждал это с председателем (КНР. — ИноТВ) Си, и тот его поддержал.



Нам не нужна война на полуострове. Ни при каких обстоятельствах! И никому в Северо-Восточной Азии не нужна. Итак, у президента Трампа хватает смелости сделать шаг вперёд и дать понять, что мы будем способствовать тому, чтобы на полуострове всё решилось мирно.



Чем могут быть мотивированы заявления, которые вы только что слышали? Практически весь Вашингтон, как один человек, заявил, что со стороны президента аморально жать руку и вообще соприкасаться с таким злодеем, как Ким Чен Ын. Это ещё хуже, чем перспектива ядерной войны! Откуда пошло такое отношение?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Послушайте, ясно, что, если вы хотите продвигать права человека, если вы хотите улучшить положение корейской нации… Напомню, в Южной Корее проживает 49 миллионов корейцев, в Северной — 25 миллионов. Президент Мун действительно представляет большинство корейской нации. Он желает народу Северной Кореи более высокого уровня жизни и лучшей жизни. И он знает, что стоит этим двум странам начать контактировать — и тот режим, который мы видели последние 30, 40, 50 лет, просто не выстоит.



Думаю, Вашингтон придерживается мнения, что любые перемены, нарушающие денежный поток, меняющие более общую концепцию национальной безопасности — я имею в виду размещение войск в разных местах, — всё, что угрожает этому статус-кво, плохо.



Президент Трамп с самого начала был великим подрывником, к счастью для американского народа, его поведение действительно подрывает сложившийся порядок. И он принесёт мир в Северо-Восточную Азию, нравится это неоконсерваторам или не нравится.



Нужно быть настоящим дураком, чтобы желать сохранить статус-кво на Корейском полуострове! Это безумие!



Каким же должен быть следующий шаг к прочному миру, к воссоединению (Северной и Южной Кореи. — ИноТВ)?



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, президент захочет сделать пару вещей. Во-первых, объявить об окончании войны. Напомню, Корейская война так и не закончилась. По сути, у нас сложился статус-кво, не признающий мира. Наша позиция такова: война не кончается. Это должно прекратиться. Председатель Си хочет её окончания, того же хочет и Мун, и господин Ким. Сделать это — значит навсегда отказаться от применения силы для изменения статус-кво на полуострове. Это очень важно для всех. Нам это не нужно. И, уж конечно, господин Ким не хочет, чтобы его страну ликвидировали военной силой.



Во-вторых, я думаю, президенту Трампу нужно передать оперативный контроль над всеми войсками в Южной Корее президенту Муну и его генералам. Давно пора. Мы не должны командовать всеми этими войсками. Когда это произойдёт, это будет очень мощным сигналом. Потому что это значит, что Южная Корея суверенна. Решения будут принимать корейцы, а не мы! В конце концов, это их страна, а не наша!



Наверное, президент готов это рассмотреть. Поразительно! Вы один из очень немногих людей в Вашингтоне, способных это сказать. Вот почему нам так нравится приглашать вас. Спасибо, полковник! Рад был вас видеть!



ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Вам спасибо!



Дата выхода в эфир 01 июля 2019 года.