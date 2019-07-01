Bild: Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи

Глава Белого дома Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который пересёк границу Северной Кореи, сообщает Bild. Сделать это предложил сам американский президент, а северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился. После этого Трамп пригласил Кима в Белый дом.

Действующий президент США впервые ступил на территорию Северной Кореи. Трамп пожал руку Ким Чен Ыну, находясь в его стране. Сделать это предложил сам Трамп на саммите G2, а Ким Чен Ын согласился. Они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

КИМ ЧЕН ЫН, северокорейский лидер: Президент Трамп только что перешагнул границу Северной Кореи. Он стал первым президент США, который посетил нашу страну.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы встретились здесь. Для меня было большой честью переступить через эту границу. Мы добились большого прогресса, установили дружеские отношения. Эта дружба (указывает на Ким Чен Ына. — ИноТВ) и вовсе особенная. В связи с этим я хотел бы Вас поблагодарить, особенно учитывая то, в какие короткие сроки удалось организовать эту встречу. Спасибо.

После этого главы государств провели встречу за закрытыми дверьми. Во время неё Трамп пригласил Кима в Вашингтон в Белый дом.

Дата выхода в эфир 30 июня 2019 года