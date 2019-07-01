Frankfurter Allgemeine Оригинал

Bild: Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи

Материал представлен в переводе ИноТВ
Глава Белого дома Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который пересёк границу Северной Кореи, сообщает Bild. Сделать это предложил сам американский президент, а северокорейский лидер Ким Чен Ын согласился. После этого Трамп пригласил Кима в Белый дом.

Действующий президент США впервые ступил на территорию Северной Кореи. Трамп пожал руку Ким Чен Ыну, находясь в его стране. Сделать это предложил сам Трамп на саммите G2, а Ким Чен Ын согласился. Они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

КИМ ЧЕН ЫН, северокорейский лидер: Президент Трамп только что перешагнул границу Северной Кореи. Он стал первым президент США, который посетил нашу страну.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы встретились здесь. Для меня было большой честью переступить через эту границу. Мы добились большого прогресса, установили дружеские отношения. Эта дружба (указывает на Ким Чен Ына. — ИноТВ) и вовсе особенная. В связи с этим я хотел бы Вас поблагодарить, особенно учитывая то, в какие короткие сроки удалось организовать эту встречу. Спасибо.
 
После этого главы государств провели встречу за закрытыми дверьми. Во время неё Трамп пригласил Кима в Вашингтон в Белый дом.
 
Дата выхода в эфир 30 июня 2019 года
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
граница Дональд Трамп Ким Чен Ын Северная Корея США
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