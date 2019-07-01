Bild: Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи

03:56
В ОАЭ выступили за продление сделки ОПЕК+
Министр энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи заявил, что поддерживает пролонгацию договорённости ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
03:36
В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
03:17
Европарламент намерен выбрать нового спикера 3 июля
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что Европарламент намерен выбрать себе нового спикера 3 июля.
02:57
Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 в течение 10 дней
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.
02:42
В России ограничили госзакупки отдельных видов импортных вин
В России с 1 июля вступают в силу ограничения на госзакупки отдельных видов импортных вин.
02:29
Десять человек погибли в результате крушения самолёта в США
Десять человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в американском штате Техас.
02:14
В Раде заявили о нежелании властей Украины заниматься обменом пленных
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что украинские власти не желают заниматься обменом пленных.
01:56
Финляндия стала председателем ЕС
С 1 июля Финляндия стала новым председателем в Евросоюзе. Согласно установленным правилам, она будет занимать данный пост до 31 декабря 2019 года.
01:37
SANA: ПВО отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска и Хомса
Агентство SANA заявило об отражении воздушной атаки на окрестности Дамаска и Хомс.
01:24
Телеведущий Соловьёв оценил отказ Катамадзе выступать в России
Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
01:05
СМИ: Мощные взрывы произошли в небе над Дамаском
Агентство РИА Новости сообщает о серии мощных взрывов в небе над Дамаском.
01:02
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.
00:57
Туск приостановил саммит ЕС
Глава Европейского совета Дональд Туск принял решение приостановить саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по кандидатурам в европейские институты.
00:48
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу
Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
00:39
СМИ: Клуб НБА «Милуоки» подпишет новые контракты с форвардом Миддлтоном и центровым Лопесом
Победитель минувшего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), клуб «Милуоки Бакс», достиг договорённостей о заключении новых контрактов с атакующим защитником/лёгким форвардом Крисом Миддлтоном и центровым Бруком Лопесом.
00:36
В ЦИК Украины назвали число принимающих участие в выборах партий
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала, сколько украинских партий, согласно последним данным, примет участие в парламентских выборах.
00:31
Определились все участники плей-офф женского Евробаскета-2019
По итогам матчей заключительного, третьего тура группового раунда женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Латвии и Сербии, определились все участники плей-офф турнира.
00:20
Сборная ДР Конго разгромила Зимбабве на Кубке африканских наций
В матче третьего тура группового раунда Кубка африканских наций по футболу сборная Демократической республики Конго разгромила команду Зимбабве со счётом 4:0.
00:14
В Минске завершилась церемония закрытия вторых Европейских игр
На стадионе «Динамо» в Минске завершилась торжественная церемония закрытия вторых Европейских игр, которые проходили в столице Белоруссии с 21 по 30 июня.
00:08
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович. Он скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщает RTS Planeta.
00:04
СМИ: Двукратный чемпион НБА Дюрант продолжит карьеру в «Бруклине»
Звёздный форвард Кевин Дюрант подпишет контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», состав которого он пополнит на правах свободного агента.
23:55
Мяч Салаха помог сборной Египта победить Уганду на Кубке африканских наций
В матче третьего тура группового раунда Кубка африканских наций по футболу сборная Египта, принимающая турнир, обыграла команду Уганды со счётом 2:0.
23:49
Ферстаппен избежал наказания за обгон Леклера и сохранил победу на Гран-при «Формулы-1» в Австрии
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен не был наказан за свои действия во время обгона представителя Ferrari Шарля Леклера за несколько кругов до финиша Гран-при «Формулы-1» в Австрии и сохранил победу на этапе.
23:39
Песков рассказал о переговорах о торгово-экономических отношениях с Британией на G20
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала сообщил, что делегации России и Великобритании обсуждали торгово-экономические отношения стран на саммите G20 в Осаке.
23:27
СМИ: Клуб НБА «Портленд» согласовал условия контракта на $196 млн со звёздным защитником Лиллардом
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» достиг договорённости о подписании нового контракта со звёздным разыгрывающим Дэмьеном Лиллардом.
23:23
Военно-транспортные самолёты НАТО прибыли в Одессу
В Одессу на военно-транспортных самолётах НАТО прибыли первые участники международных учений Sea Breeze 2019. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Минобороны Украины в Facebook.
23:07
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
22:58
Юношеская сборная России по баскетболу взяла верх над Грецией на ЧМ
Мужская юношеская сборная России по баскетболу обыграла Грецию во втором матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет в Ираклионе.
22:48
Путин посетил закрытие Европейских игр в Минске
Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия Европейских игр 2019 года в Минске.
22:37
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Женская сборная России по баскетболу встретится с командой Италии в плей-офф чемпионата Европы среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.
22:31
В Шереметьеве прокомментировали сообщения о проблемах с отправкой багажа
В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что около полутора тысяч единиц багажа скопилось в авиагавани из-за опозданий рейсов, вызванных высокой грозовой активностью.
22:24
Худяков и Величко потерпели поражение во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Игорь Величко и Максим Худяков уступили американцам Тэйлору Крэббу и Джейкобу Гиббу во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.
22:15
Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+
Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти следует продлить.
22:11
Судья матча «Спартак» — ЦСКА выступил против возобновления игры в равных составах
Главный арбитр матча между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА на Кубке Париматч Премьер Александр Харкам отказался выполнять просьбу красно-синих возобновить игру в равных составах после удаления защитника армейцев Кирилла Набабкина.
22:00
Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области
Росгвардия увеличила группировку сил в Иркутской области для помощи пострадавшим при паводке людям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
21:51
Девушка Адриано прокомментировала стычку футболиста «Спартака» с Набабкиным
Девушка нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Екатерина Дорожко прокомментировала потасовку между её молодым человеком и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.
21:44
В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ
Несколько стран, выступающих против восстановления полномочий России в ПАСЕ, намерены работать над общим проектом резолюции, чтобы выразить своё возмущение по данному вопросу.
21:32
Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что красно-белые ещё не завершили летнюю трансферную кампанию.
21:30
Астронавт NASA восхитился московским Музеем космонавтики
Астронавт NASA Эндрю Морган восхитился Музеем космонавтики в Москве. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.
21:15
В Совфеде оценили призыв к правительству Эстонии выйти из ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT призыв Консервативной народной партии Эстонии к правительству вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
21:14
Сборная Мадагаскара по футболу взяла верх над Нигерией на КАН-2019
Сборная Мадагаскара победила команду Нигерии в матче третьего тура группового этапа футбольного Кубка африканских наций 2019 года в Египте.
21:03
«Спартак» одержал победу над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер в Австрии.
21:00
На Алтае нашли тело последнего из семи попавших под лавину туристов
Спасателям удалось обнаружить тело последнего из семи туристов, попавших на Алтае под лавину в начале мая. Об этом сообщили в МЧС по региону.
20:57
Футболист ПСЖ Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник французского ПСЖ Адриен Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с итальянским футбольным клубом «Ювентус».
20:46
В Эстонии призвали правительство выйти из ПАСЕ из-за решения по России
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии призвал правительство вынести на голосование в парламент вопрос о членстве страны в ПАСЕ на фоне решения восстановить полномочия делегации России в организации.
20:41
Женская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в плей-офф Евробаскета-2019
Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2019 года, который проходит в Сербии и Латвии.
20:32
Сутормин объяснил, почему перешёл в «Рубин», а не в «Зенит»
Полузащитник Алексей Сутормин объяснил, почему перешёл из «Оренбурга» в казанский «Рубин», а не в петербургский «Зенит».
20:30
В парке «Патриот» состоялась церемония закрытия форума «Армия-2019»
На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщили в Минобороны.
20:19
Путин остался доволен выступлением россиян на Европейских играх в Минске
Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление сборной России на Европейских играх 2019 года в Минске.
20:14
Бывший глава ЦРУ оценил ситуацию в Донбассе
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в беседе с изданием «Новое время» прокомментировал ситуацию в Донбассе.