Fox: за шаг навстречу Киму американский политолог предложил выдать Трампу Нобелевскую премию

Хотя на переговорах с Ким Чен Ыном на границе Северной и Южной Кореи Дональду Трампу и не удалось добиться прорыва в отношениях с Пхеньяном, сам факт подобной встречи заставляет смотреть в будущее с надеждой, пишет в своей статье для Fox News эксперт по Корее Гарри Казианис. По его мнению, за последние полтора года Трамп сделал для налаживания отношений с Северной Кореей больше, чем Обама за восемь лет, и поэтому он, как и его предшественник, вполне достоин Нобелевской премии мира.

На прошлой неделе в вашингтонских кругах ходили слухи, что во время визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею в демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей может произойти какое-то событие. Кое-кто поговаривал, что Трамп собирается провести с северокорейским лидером Ким Чен Ыном третий саммит или, по крайней мере, короткую встречу, пишет в своей статье для Fox News руководитель корейских исследований в Центре национальных интересов Гарри Казианис.

«Что-то подсказывало мне, что я не буду разочарован. Надеялся я по одной причине: стратегический подход Дональда Трампа к Северной Корее всегда заключался в том, чтобы брать книгу о догмах в отношениях с режимом Кима и сжигать её на костре. Что может сильнее нарушить дипломатические условности, чем встреча, запланированная совсем незадолго до её проведения и без времени на её подготовку? Подобные переговоры тем не менее дают возможность Вашингтону и Пхеньяну вернуться на путь к построению нового типа отношений без ядерных угроз», — отмечает политолог.

По мнению автора, организуя такую встречу, Трамп ничем не рисковал, однако мог добиться серьёзных результатов. «Самое большое преимущество Трампа в общении с Пхеньяном заключается в том, что ему просто наплевать на так называемые правила приличия дипломатии. Его задача всегда состояла в том, чтобы американский народ был в безопасности и процветал. Хотя встреча в ДМЗ и была короткой и больше напоминала проверку на вшивость и попытку понять позицию председателя Кима по важнейшей теме ядерного разоружения, она явно была нужна для того, чтобы продвинуться в решении этого вопроса», — пишет Казианис.

И президент, продолжает эксперт, не разочаровал. В ходе этой «исторической встречи» Трамп стал первым действующим американским президентом, побывавшим на территории Северной Кореи; он встретился с Кимом вместе с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, а затем провёл отдельные переговоры с северокорейским лидером.

Хотя стороны официально не заключили никакой серьёзной сделки, лишь один эпизод пересечения Трампом северокорейской границы можно оценить как успех сам по себе. Его можно трактовать как знак налаживания доверительных отношений, которые дают надежду на то, что Вашингтон и Пхеньян могут вместе идти к светлому будущему.

«Помните, что самое важное в истории — это умопомрачительные образы, меняющие сердца и души людей. Большинство людей не могут дословно цитировать конкретные договоры и документы, которые изменили историю, однако фотографии, прославившиеся этим, они не забудут. В воскресенье Трамп позаботился именно об этом», — уверен Казианис.

Автор признаёт, что не думал, что ему доведётся увидеть подобную встречу. При этом ещё в мрачные дни 2017 года была большая вероятность, что США и Северная Корея начнут друг против друга ядерную войну. «Хотя ни одно рукопожатие не заменит полноценного ядерного разоружения, подобные встречи могут задать тон для будущих саммитов и рабочих встреч с тем, чтобы обе стороны могли получить большую выгоду», — отмечает Казианис.

В то же время реакция всех тех, кто терпеть не может неординарный стиль президента Трампа, не заставила себя долго ждать. Так называемые эксперты по внешней политике от обеих партий, которые радовались войне в Ираке, катастрофе в Ливии и прочим многочисленным провалам на международной арене, стоившим США триллионы долларов, называли Трампа дураком за то, что он решил организовать подобную встречу.

«Но это абсолютно не так. Хотя я всегда считал, что прогрессивисты заходят в своих нападках на Трампа слишком далеко, я не могу сказать, что я сам с ним во всём согласен…Однако в данном отношении намерение всеми силами попытаться убедить Северную Корею отказаться от ядерного арсенала, и, возможно, когда-нибудь присоединиться к братству наций не просто политически прозорливо, но и отвечает обычному здравому смыслу», — подчёркивает политолог.

По «скромному мнению» автора, за полтора года Трамп в отношениях с Пхеньяном сделал больше хорошего, чем президент Обама за восемь лет. Северная Корея больше не проводит испытаний ядерного оружия или ракет дальнего радиуса действия, а сам американский лидер — друг Кима по переписке. «И хотя нам предстоит ещё немало усилий, прежде чем мы сможем объявить, что Северная Корея больше не представляет угрозы Америке, мне нравится, что делает президент», — уверен эксперт.

«И, чёрт возьми, если президент Обама получил Нобелевскую премию практически просто так, то, по моему мнению, очевидным решением будет позаботиться о том, чтобы Дональд Трамп также получил эту награду», — подытоживает Гарри Казианис.