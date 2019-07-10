Fox News «ужаснул» зрителей угрозой биологического террора Ирана и КНДР

Уничтожить миллионы людей способно не только ядерное оружие, но и биологическое. Как отмечает Fox News, при нынешнем уровне развития биотехнологий учёные могут «редактировать» вирусы, делая их более опасными и заразными. Угроза исходит, в частности, от Ирана и Северной Кореи, уточняет телеканал.

Одной из главных внешнеполитических забот президента Трампа в 2019 году была Северная Корея. Причину понять нетрудно: у страны есть ядерное оружие, а ядерное оружие — это угроза. Но это не единственная угроза, способная убить миллионы людей. Совершенствуется генная инженерия, и эксперты предупреждают об опасности биологического оружия.



Доктор Марк Сигел — корреспондент Fox News по вопросам медицины. Он только что написал статью о биологическом оружии. И сегодня он пришёл к нам, чтобы нас ужаснуть.



МАРК СИГЕЛ, корреспондент Fox News по медицинским вопросам: Здравствуйте, Такер!



Большое спасибо, что нашли для нас время, доктор. Насколько сильно мы должны беспокоиться по поводу биологического оружия?



МАРК СИГЕЛ: Я вас сегодня действительно ужасну. Потому что есть такая штука, как синтетическая биология. Раньше, рассматривая угрозу оспы или сибирской язвы, мы говорили: «У нас же есть вакцины от оспы! А заразность сибирской язвы низкая!» — так было раньше. Но теперь мы вступили в эру, когда мы можем составлять новые вирусы. Это называется синтетической биологией.



В прошлом году Министерство обороны опубликовало доклад на эту тему. И он внушает ужас. Потому что существующие инструменты, Такер, такие как CRISPR/Cas9… Это генетический редактор, это ножницы, с помощью которых можно разрезать вашу ДНК. Но знаете, что ещё можно делать с его помощью? Разрезать вирус и склеить его по-другому. Сделать его более смертоносным. Невиданным для вашей иммунной системы. Легко распространяющимся вирусом, от которого у нас нет вакцины.



У меня для вас есть новость. С этим инструментом работает Иран. Иранские учёные, которые с ним работают, не террористы. Но ведь Иран спонсирует терроризм по всему миру! Что же будет, если это каким-то образом попадёт не в те руки? Необязательно сам инструмент. Но если кто-то сделает такой вирус и передаст его не в те руки? Это возможно. И это изучает профильный комитет, созданный Министерством здравоохранения и социальных услуг прошлой осенью.



Но это вырастает в гораздо большую проблему, чем мы думали. Потому что, повторюсь, мы можем увидеть новые вирусы, с которыми мы никогда не сталкивались и которые гораздо опаснее для жизни и гораздо заразнее. К примеру, пандемический грипп, как в 1918 году. Кто-нибудь может взять вирус гриппа, совсем немного его изменить, и для нас снова настанет 1918 год!



Но ведь такие вещи могут легко ударить и по тому, кто их применяет, разве нет?



МАРК СИГЕЛ: Конечно! И это ещё не всё. Мы ищем способы бороться с этим. Например, я говорил про грипп — так вот, мы рассматриваем идею универсальной вакцины от гриппа, которая бы действовала даже против синтетического гриппа.



Но, как вы знаете… Опять-таки, не хочу никого пугать, но террористов не очень-то заботит их собственное здоровье или социальная ответственность. Это уж точно. Так что такие вещи могут распространиться и стать угрозой для всего мира.



Я считаю, нам нужно больше об этом думать. Профильный комитет — это хорошо. Но, знаете, мы сегодня говорим об обогащении урана в Иране. Мы должны также понимать, что у Ирана есть программа биологического террора. У Северной Кореи есть программа биологического террора. Северокорейская программа биологического террора — это, в основном, уже существующие угрозы.



Мы обсуждали в вашей программе смертоносность лихорадки Эбола. Но эта болезнь не так легко распространяется. Но можно, Такер, взять вирус Эбола и подвергнуть его генной инженерии. И тогда он начнёт распространяться легче. Это и должно нас сейчас беспокоить.



Звучит просто жутко! И, похоже, нам следует искренне обеспокоиться на этот счёт. Спасибо вам, доктор Сигел!



МАРК СИГЕЛ: Вам спасибо, Такер! Это очень важно.



Дата выхода в эфир 08 июля 2019 года.