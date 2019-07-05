Daily Star: документы секретной британской лаборатории нашли на лондонской помойке

В одном из мусорных контейнеров на севере Лондона были найдены тысячи страниц секретной информации о работе центра по исследованию химического и биологического оружия «Портон-Даун», сообщает Daily Star. Именно эта организация участвовала в расследовании отравления перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, обращает внимание издание.

Секретные файлы из военного центра по исследованию химического и биологического оружия «Портон-Даун» были обнаружены на одной из лондонских помоек. Эти документы, охватывающие период с 1987-го по 2017 год, оказались в распоряжении Daily Star.

Именно лаборатория «Портон-Даун» сыграла ключевую роль в расследовании отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По версии Лондона, против них было использовано российское вещество «Новичок», напоминает издание.

На днях обеспокоенный гражданин сообщил Daily Star, что он нашёл какую-то важную документацию. Выяснилось, что в мусорном контейнере для бумаги на севере Лондона находились тысячи страниц о работе «Портон-Дауна».

Среди прочего эта «информационная бомба» раскрывала подробности об оборудовании, которым пользуются охранники лаборатории. В ней также указывались обязанности специализированной полицейской службы, патрулирующей «Портон-Даун», и даже пароли к компьютерным системам.

«Это со 100%-ной вероятностью могло бы иметь катастрофические последствия. Кто-то где-то не выполнил свою работу. Могло произойти гораздо худшее», — прокомментировал ситуацию бывший сотрудник полиции, имевший дело с лабораторией «Портон-Даун».

Один эксперт в области безопасности назвал выброшенные документы «мечтой террориста». Ведь мусорные контейнеры привлекают к себе внимание бездомных, которые ищут в них еду или вещи для последующей продажи.

Бывший министр обороны и видная фигура в Консервативной партии Малкольм Рифкинд заявил изданию, что этот случай требует парламентского расследования. Особенно «с учётом того, что информация рисковала попасть в руки иностранной державы или террористов».

Представители Министерства обороны также заверили Daily Star, что собираются начать собственное расследование этого дела. Они подчеркнули, что ведомство «очень серьёзно относится к защите персональных данных».

«Портон-Даун» — один из самых засекреченных военных объектов в мире. Изначально в годы Первой мировой лаборатория исследовала химическое оружие. С тех пор, согласно данным с официального сайта, центр занимается «разработкой эффективных контрмер» для борьбы с иностранными атаками на Британию или её союзников, обращает внимание издание.