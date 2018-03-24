Sky News: глава секретной британской лаборатории опроверг заявления о причастности к делу Скрипаля

Руководитель исследовательских работ в технопарке Портон Даун, эксплуатируемом британским Минобороны и расположенном совсем рядом с Солсбери, где был отравлен бывший российский агент Сергей Скрипаль, опроверг заявления о том, что россиянина могли отравить при помощи вещества, взятого из его лаборатории, сообщает Sky News. Как пояснил учёный, в его центре поддерживается высокий уровень безопасности и утечки просто исключены.

Вы смотрите Sky News. Вернёмся к нашей главной теме: над Россией нависла угроза согласованных действий со стороны Европы — лидеры стран ЕС пообещали дать беспрецедентный ответ на нападение в Солсбери с применением нервно-паралитического отравляющего вещества. Как минимум семь стран сейчас рассматривают возможность высылки российских дипломатов — а из Москвы тем временем были выдворены 23 сотрудника британского посольства и их семей. Жёсткая реакция на отрицание Россией ответственности за отравление (Сергея Скрипаля. — ИноТВ) вывела на общественную дискуссию участника, который обычно остаётся вне поля зрения, — главу секретной лаборатории Портон Даун. Репортаж нашего корреспондента по вопросам обороны Sky News Алистера Банколла.



За несколько минут до полудня 23 британских дипломата с семьями покинули британское посольство в Москве под аплодисменты коллег. Погрузившись в микроавтобусы с тонированными окнами, они отправились в аэропорт, а затем — домой.



В Брюсселе же, проведя трудный рабочий день, улыбалась Тереза Мэй. Ей удалось переубедить скептиков: ЕС согласился отозвать своего посла из Москвы.



ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ, президент Литвы: Премьер-министр Мэй предоставила нам более подробную информацию, и это была очень хорошая, заслуживающая доверия информация.



Вы считаете, что вчера узнали больше, чем вам было известно до этого?



ДАЛЯ ГРИБАУСКАЙТЕ: Да, конечно, и получили мы всё это из первых рук.



Ещё целый ряд стран после встречи заявили, что они рассмотрят возможность высылки российских дипломатов из собственных столиц. ЕС и Великобритания наконец хоть в чём-то сошлись.



АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Мы совершенно ясно заявили, что считаем (нападение в Солсбери. — ИноТВ) крайне серьёзной проблемой для нашей общей безопасности, и мы согласны с мнением британского правительства о том, что ответственность за эту атаку с большой долей вероятности лежит на России. Других правдоподобных объяснений просто нет.



В Солсбери полиция демонтировала лавочку, на которой были в бессознательном состоянии обнаружены Сергей и Юлия Скрипаль. Её забрали для проведения судебной экспертизы. Расследование, в котором принимают участие более 250 сотрудников антитеррористических структур, продолжается.



В нескольких милях дальше по дороге, в лабораториях технопарка Портон Даун, где использованное отравляющее вещество впервые опознали как «Новичок», руководитель исследовательских работ опроверг заявления России о том, что вещество было взято из его лабораторий.



ГЭРИ АЙТКЕНХЕД, руководитель исследовательских работ: У нас вокруг той работы, которую мы здесь ведём, поддерживается высокий уровень контроля и безопасности. Если бы у нас не было достаточного контроля, чтобы предотвратить утечку какого-либо вещества из нашего центра, нам бы просто не разрешили вести нашу деятельность. Поэтому мы абсолютно уверены, что отсюда «на большую землю» ничего попасть не могло.



Независимые учёные из Организации по запрещению химического оружия уже неделю ведут тайную работу в Портон Даун. Прежде чем их предварительные выводы будут преданы огласке, пройдёт, скорее всего, ещё две недели. Правительство надеется, что данные выводы также укажут на вину России. Объём международной поддержки, которую получает Великобритания, постепенно растёт.

Алистер Банколл, Sky News.



Дата выхода в эфир 24 марта 2018 года.