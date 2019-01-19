Telegraph: эксперты уверены, что КНДР скорее прибегнет к биологическому оружию, чем к ядерному

Биологическое оружие Северной Кореи представляет более серьёзную военную угрозу, чем её ядерная программа, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на мнение военных аналитиков. Как отмечается в статье, разведка выявила резкий рост интернет-запросов из КНДР по теме передовых разработок генов и бактерий.

Американский Институт международных исследований Миддлбери, изучив этот вопрос, выяснил, что Пхеньян знакомится с работами иностранных исследователей, чтобы развить существующие биотехнологические навыки и создать оборудование для производства ещё большего количества биологических вооружений, указывает издание, ссылаясь на информацию The New York Times.

Администрация президента Дональда Трампа оказывает серьёзное давление на Пхеньян по вопросу северокорейских ядерных вооружений и программы межконтинентальных баллистических ракет. Однако, по всей видимости, Вашингтон не выдвигает требований прояснить ситуацию вокруг предполагаемых запасов бактериологических возбудителей болезней. Это вооружение зачастую называют «ядерным оружием для бедных», отмечает издание.

Сотрудник Пентагона Эндрю Вебер, который при президенте Бараке Обаме отвечал за программы ядерной, химической и биологической обороны, заявил: «Северная Корея с гораздо большей вероятностью будет использовать биологическое оружие, чем ядерное».

Аналитики указывают на то, что угроза «опустошительной бактериологической контратаки» нацелена на сдерживание врагов КНДР, хотя биологические агенты могут также использоваться и в качестве наступательного оружия.

Одним из самых потенциально смертоносных агентов, скорее всего, является оспа, способная убить треть людей, заразившихся этим заболеванием. Кроме того, у Пхеньяна также есть возможность производить штаммы сибирской язвы, говорится в статье.

Как указывает The Daily Telegraph, Северная Корея не делала секрета из своей программы биологического оружия. Так, ещё в 2015 году государственные СМИ показали визит Ким Чен Ына на завод, который, как говорят эксперты, был создан для производства биооружия.