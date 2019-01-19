Telegraph: эксперты уверены, что КНДР скорее прибегнет к биологическому оружию, чем к ядерному

По мнению экспертов, биологическое оружие Северной Кореи представляет куда более серьёзную угрозу, чем ядерное, поскольку в случае конфликта Пхеньян с гораздо большей вероятностью воспользуется именно биооружием, пишет The Daily Telegraph. Между тем издание отмечает, что на фоне мощного давления США на КНДР по вопросу её ядерной и ракетной программ, американские власти не предъявляют северокорейцам никаких требований по программе биологического оружия.
Биологическое оружие Северной Кореи представляет более серьёзную военную угрозу, чем её ядерная программа, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на мнение военных аналитиков. Как отмечается в статье, разведка выявила резкий рост интернет-запросов из КНДР по теме передовых разработок генов и бактерий.
Американский Институт международных исследований Миддлбери, изучив этот вопрос, выяснил, что Пхеньян знакомится с работами иностранных исследователей, чтобы развить существующие биотехнологические навыки и создать оборудование для производства ещё большего количества биологических вооружений, указывает издание, ссылаясь на информацию The New York Times.
Администрация президента Дональда Трампа оказывает серьёзное давление на Пхеньян по вопросу северокорейских ядерных вооружений и программы межконтинентальных баллистических ракет. Однако, по всей видимости, Вашингтон не выдвигает требований прояснить ситуацию вокруг предполагаемых запасов бактериологических возбудителей болезней. Это вооружение зачастую называют «ядерным оружием для бедных», отмечает издание.
Сотрудник Пентагона Эндрю Вебер, который при президенте Бараке Обаме отвечал за программы ядерной, химической и биологической обороны, заявил: «Северная Корея с гораздо большей вероятностью будет использовать биологическое оружие, чем ядерное».
Аналитики указывают на то, что угроза «опустошительной бактериологической контратаки» нацелена на сдерживание врагов КНДР, хотя биологические агенты могут также использоваться и в качестве наступательного оружия.
Одним из самых потенциально смертоносных агентов, скорее всего, является оспа, способная убить треть людей, заразившихся этим заболеванием. Кроме того, у Пхеньяна также есть возможность производить штаммы сибирской язвы, говорится в статье.
Как указывает The Daily Telegraph, Северная Корея не делала секрета из своей программы биологического оружия. Так, ещё в 2015 году государственные СМИ показали визит Ким Чен Ына на завод, который, как говорят эксперты, был создан для производства биооружия.
Ирина Толмацкая, мать российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), в своём Instagram прокомментировала новость о смерти сына. Также о произошедшем в личном аккаунте в той же социальной сети высказалась жена артиста Юлия Толмацкая.
Представитель УМВД по Калужской области Наталья Горохова в беседе с РИА Новости рассказала, что по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в регионе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
Портал Travel and Leisure, изучив данные социальных сетей, в частности посчитав количество хештегов, свидетельствующих о намерениях пар по всему миру вступить в брак, опубликовал рейтинг наиболее романтичных городов.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT высказывание кандидата в президенты Украины Инны Богословской, которая назвала создание графитовых бомб одним из пунктов своей «стратегии» в отношении России.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о готовности поддержать идею организации выставки в память о скончавшемся рэпере Кирилле Толмацком, который известен под псевдонимом Децл.
Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александр Вилкул рассказал о том, кто несёт ответственность за нападение на него в Бердянске, в ходе которого его облили зелёнкой.
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, прокомментировали в своих аккаунтах в Instagram смерть музыканта Кирилла Толмацкого (Децла).
Полиция австралийского штата Квинсленд сообщила, что мужчине, угрожавшему устроить взрыв в аэропорту Брисбена, были предъявлены обвинения по ряду статей. В частности, его обвиняют в нападении с применением холодного оружия, сопротивлении полиции, а также ложном сообщении об угрозе взрыва.