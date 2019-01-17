Guardian: США планируют укреплять противоракетную оборону на случай удара со стороны «стран-изгоев»

В Соединённых Штатах планируется провести крупное расширение возможностей противоракетной обороны, сообщает The Guardian. В частности, американские власти намерены расширить сеть перехватчиков и космических датчиков для выявления и ликвидации ракет, выпущенных со стороны стран-изгоев, таких как Иран и КНДР.

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время раскроет план крупного расширения американской противоракетной обороны, которое будет реализовываться с упором на новое поколение космических датчиков, сообщает The Guardian.

Американский лидер выступит в Пентагоне с «долгожданным» докладом по ПРО и призовёт к расширению американской сети датчиков и перехватчиков, предназначенных для выявления и ликвидации ракет, выпущенных со стороны «стран-изгоев», таких как Иран и Северная Корея, говорится в статье.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа заявил, что с момента последнего подобного доклада в 2010 году произошло серьёзное изменение в сфере угроз.

«Доклад по противоракетной обороне — это реакция на атмосферу, в которой наши потенциальные противники быстро развивают и принимают на вооружение гораздо более широкий спектр новых наступательных ракет, — подчеркнул анонимный источник из администрации президента США. — Эти ракеты способны угрожать Соединённым Штатам, угрожать нашим партнёрам и нашим, американским, силам за рубежом».

Трамп, скорее всего, будет использовать этот доклад в качестве оправдания для отданного им приказа о создании в США новых «космических сил».

По словам неназванного чиновника из администрации президента, Вашингтон хочет инвестировать в космос, поскольку последний играет ключевую роль в следующем этапе выстраивания противоракетной обороны.

Чиновник также настоял на том, что расширение противоракетной системы не нацелено против России и Китая, и США продолжат рассматривать ядерное сдерживание как лучшее средство защиты от угрозы со стороны крупных ядерных держав.

«У них очень крупные, сложные арсеналы, и мы намерены полагаться на нашу политику сдерживания для того, чтобы сдерживать Россию и Китай в этой области», — подчеркнул он.

По мнению чиновника, в случаях с Москвой и Пекином американский президент полагается на выстраивание добрых отношений с лидерами этих стран.



«Наш оборонный потенциал носит чисто оборонительный характер. Соединённые Штаты были очень прозрачны в развитии своих возможностей в сфере противоракетной обороны», — подчеркнул высокопоставленный представитель администрации Трампа, указав на то, что американские системы ПРО прежде всего нацелены против угроз со стороны стран-изгоев.