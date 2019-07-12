Newsweek: теперь официально — поправки в конституцию узаконили лидерство Ким Чен Ына в Северной Корее

Благодаря поправкам в конституции КНДР, Ким Чен Ын официально получил статус главы государства, сообщает Newsweek. Этот шаг стал ещё одной попыткой северокорейского лидера изменить жёсткую политическую систему страны, полагает журнал. Как поясняет издание, хотя в руках Ким Чен Ына сосредоточена вся полнота власти в стране, номинально пост руководителя страны и её представителя на международном уровне ранее занимал председатель президиума северокорейского парламента.

Ким Чен Ын официально стал главой северокорейского государства после внесения поправок в конституцию страны, сообщает Newsweek.

Новая версия конституции КНДР была опубликована на государственном интернет-портале «Нэнара», а сами поправки были внесены на первом заседании Верховного народного собрания 14-го созыва в апреле. Согласно внесённым изменениям, председатель Государственного совета становится не только лидером государства, но и представителем нации на международном уровне. Как замечает издание, раньше эти функции номинально исполнял председатель президиума Верховного народного собрания.

Хотя Ким Чен Ын и до внесения изменений в конституцию обладал «абсолютной властью» в стране, этот шаг узаконивает его руководящую роль в дипломатических вопросах после череды «исторических» встреч на высшем уровне с руководством Китая, Южной Кореи, Соединённых Штатов и России, поясняет журнал.

Как напоминает Newsweek, с апреля переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова проходили между президентами и Ким Чен Ыном, который впервые выступал в том же официальном статусе, что и другие главы государств. По мнению издания, это ещё один потенциальный признак того, что северокорейский лидер стремится к более традиционному с международной точки зрения правлению.

Как отмечает Newsweek, новый официальный глава КНДР известен и другими попытками «встряхнуть одну из самых жёстких политических систем в мире». В преддверии апрельского заседания Высшего народного собрания, в марте этого года в стране прошли парламентские выборы, на которых правящая Трудовая партия Кореи победила, набрав 99,9% голосов, однако имя Ким Чен Ына в избирательных списках отсутствовало. По словам журнала, этот «беспрецедентный шаг» свидетельствует о нежелании Ким Чен Ына председательствовать в парламенте наряду с выполнением функций главы государства. Место северокорейского лидера в парламенте заняла его сестра Ким Ё Чжон, подкрепив давние слухи об усилении её влияния в государстве.

Несмотря на отрицание обвинений в нарушениях прав человека и утверждения о готовности защищать свою страну силой ядерного оружия, «самый молодой лидер» Северной Кореи с самого начала стремился к изменению собственного имиджа как на родине, так и за рубежом, замечает журнал. Возможно, что его «тёплые» встречи с президентом США Дональдом Трампом также начинают приносить свои плоды, поскольку Америка, похоже, отказалась от позиции «безусловное ядерное разоружение прежде всего» в пользу «пошагового» процесса, заключает Newsweek.