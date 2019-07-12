Newsweek: теперь официально — поправки в конституцию узаконили лидерство Ким Чен Ына в Северной Корее
Ким Чен Ын официально стал главой северокорейского государства после внесения поправок в конституцию страны, сообщает Newsweek.
Новая версия конституции КНДР была опубликована на государственном интернет-портале «Нэнара», а сами поправки были внесены на первом заседании Верховного народного собрания 14-го созыва в апреле. Согласно внесённым изменениям, председатель Государственного совета становится не только лидером государства, но и представителем нации на международном уровне. Как замечает издание, раньше эти функции номинально исполнял председатель президиума Верховного народного собрания.
Хотя Ким Чен Ын и до внесения изменений в конституцию обладал «абсолютной властью» в стране, этот шаг узаконивает его руководящую роль в дипломатических вопросах после череды «исторических» встреч на высшем уровне с руководством Китая, Южной Кореи, Соединённых Штатов и России, поясняет журнал.
Как напоминает Newsweek, с апреля переговоры о ядерном разоружении Корейского полуострова проходили между президентами и Ким Чен Ыном, который впервые выступал в том же официальном статусе, что и другие главы государств. По мнению издания, это ещё один потенциальный признак того, что северокорейский лидер стремится к более традиционному с международной точки зрения правлению.
Как отмечает Newsweek, новый официальный глава КНДР известен и другими попытками «встряхнуть одну из самых жёстких политических систем в мире». В преддверии апрельского заседания Высшего народного собрания, в марте этого года в стране прошли парламентские выборы, на которых правящая Трудовая партия Кореи победила, набрав 99,9% голосов, однако имя Ким Чен Ына в избирательных списках отсутствовало. По словам журнала, этот «беспрецедентный шаг» свидетельствует о нежелании Ким Чен Ына председательствовать в парламенте наряду с выполнением функций главы государства. Место северокорейского лидера в парламенте заняла его сестра Ким Ё Чжон, подкрепив давние слухи об усилении её влияния в государстве.
Несмотря на отрицание обвинений в нарушениях прав человека и утверждения о готовности защищать свою страну силой ядерного оружия, «самый молодой лидер» Северной Кореи с самого начала стремился к изменению собственного имиджа как на родине, так и за рубежом, замечает журнал. Возможно, что его «тёплые» встречи с президентом США Дональдом Трампом также начинают приносить свои плоды, поскольку Америка, похоже, отказалась от позиции «безусловное ядерное разоружение прежде всего» в пользу «пошагового» процесса, заключает Newsweek.
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