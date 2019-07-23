Independent: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

В ответ на нарушение российским военным самолётом воздушного пространства Южной Кореи истребители ВВС страны были подняты по тревоге, передаёт The Independent. В южнокорейском Министерстве обороны заявили, что намерены выразить России официальный протест.

Самолёт ВКС России дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, сообщает The Independent.

По словам представителя Министерства обороны страны, южнокорейские истребители были подняты по тревоге и сделали несколько предупредительных выстрелов.

Как отмечает издание, в опознавательную зону ПВО Южной Кореи вторглись три российских и два китайских военных самолёта. При этом один из самолётов ВКС России дважды с разницей в 20 минут нарушил воздушное пространство страны.

«Южнокорейские военные предприняли тактические шаги, в том числе выпустили сигнальные ракеты и сделали предупредительные выстрелы», — приводит The Independent отрывок заявления Министерства обороны страны.

Там также отметили, что намерены вызвать послов России и Китая в Сеуле, для того чтобы выразить официальный протест. В Москве и Пекине пока никак не комментировали ситуацию.

Инцидент произошёл в районе островов Лианкур, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио.

The Independent пишет, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства Южной Кореи российскими самолётами.