Обозреватель WP: заморозка северокорейской ядерной программы не лишена смысла — если её проконтролировать

Такой ход в диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном как заморозка северокорейской ядерной программы может оказаться весьма удачным решением Дональда Трампа, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Морелл. По мнению автора, приостановка программы может помочь сторонам преодолеть взаимное недоверие и стать трамплином для заключения более серьёзных соглашений.

Многие эксперты активно обсуждают возможность заморозки северокорейской программы по развитию стратегических вооружений. Входит ли она в рамки стратегии администрации Трампа по переговорам с Пхеньяном, или нет? Обсуждают ли этот вопрос в администрации, или нет? Хорошая ли это идея, или нет? Анонимные источники в администрации отвечают утвердительно на все или некоторые из этих вопросов, в то время как советник по национальной безопасности Джон Болтон упорно придерживается противоположного мнения, пишет обозреватель The Washington Post Майкл Морелл.

Однако заморозка ядерной программы Пхеньяном действительно может оказаться хорошим событием по двум причинам. Во-первых, такой шаг поспособствует росту доверия между Северной Кореей и США, что может привести к заключению дальнейших сделок по сокращению и перманентному ограничению оружейных программ Пхеньяна. При той огромной пропасти в отношениях между этими двумя странами подписание одного одноэтапного соглашения, которое всё решит, является утопией.

Во-вторых, без заморозки программы Северная Корея с каждым днём увеличивает свой арсенал ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, что даёт ей рычаг давления на переговорах — и это уже не говоря о росте угрозы для национальной безопасности США.

Администрация Обамы, а также остальные постоянные члены Совбеза ООН плюс Германия (так называемая Группа 5+1) сумели добиться в ходе переговоров с Ираном заморозки ядерной программы Тегерана. В конечном счете, этот диалог привёл к заключению иранской ядерной сделки 2015 года.

Тогда иранцы согласились заморозить свою программу в первый же день переговоров. Вместе с тем они уже тогда были в двух месяцах от накопления достаточного количества материалов для создания первого экземпляра ядерного оружия. Приостановка программы заставила спешить уже не Группу 5+1, а иранцев, которые пошли на такой шаг из-за санкций, которые остались бы в силе, откажись они от заморозки. Такое же решение может сработать и с Северной Кореей.

Тем не менее, как считает Морелл, любое обсуждение приостановки северокорейской ядерной программы должно принимать во внимание два момента. Заморозка не должна быть конечной целью США на переговорах, в то время как Ким Чен Ын попытается добиться именно этого. В случае если ему это удастся, это станет серьёзной победой для «режима». Достигнуть этого можно только при том условии, что несмотря на заморозку программы, в отношении Пхеньяна будут сохраняться серьёзные экономические санкции, необходимые для сохранения давление на Северную Корею.

Что же США могут предложить Северной Корее в обмен на заморозку ядерной программы? Например, ограниченное смягчение санкционного режима, которое покажет Пхеньяну потенциальные выгоды от долгосрочной сделки с США. Кроме того, возможным вариантом будет возобновление работы промышленного комплекса Кэсон с участием Южной Кореи на северокорейской территории, а также открытие дипломатических представительств в Пхеньяне и Вашингтоне.

«Однако на что бы мы ни согласились, эти шаги должны быть обратимыми, в случае если режим Кима не сдержит своего обещания на счёт заморозки», — подчёркивает автор.

Кроме того, важно отметить, что в рамках любой приостановки ядерной программы Северная Корея должна предпринять весьма серьёзные шаги — которых она пока делать не хочет. В частности, Пхеньян должен официально сообщить о количестве и местонахождении всех расщепляемых материалов, а также комплексов по созданию ракет дальнего радиуса действия. При этом Пхеньян должен пустить на эти комплексы международных инспекторов, которые будут контролировать ситуацию. «При невыполнении этих условий любая заморозка будет бессмысленна», — уверен обозреватель.

«Те чиновники администрации, которые выступают за то, чтобы рассмотреть заморозку северокорейской программы в качестве промежуточного этапа, на мой взгляд, мыслят сообразно интересам безопасности США. Подобный шаг может привести к более быстрому заключению окончательной сделки по ликвидации или серьёзному ограничению ядерной программы Пхеньяна. Было бы глупо без долгих раздумий отмахиваться от этой идеи. На самом же деле это следующий логичный шаг в рамках диалога президента Трампа с Пхеньяном», — подводит итог Майкл Морелл.