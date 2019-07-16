WP: «США нарушают свои обещания» — Северная Корея пригрозила вернуться к ядерным испытаниям

Несмотря на обещания Дональда Трампа прекратить масштабные военные учения с Южной Кореей, Вашингтон и Сеул готовятся провести манёвры, и это, по словам Пхеньяна, может поставить под угрозу переговоры по ядерному разоружению. Северная Корея подчеркнула, что если США в одностороннем порядке отказываются от своих обязательств, то и она теряет мотивацию сохранять мораторий на ядерные и ракетные испытания.
Пхеньян заявил, что предстоящие военные учения Вашингтона и Сеула могут поставить под угрозу переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи, сообщает The Washington Post.
По словам северокорейского МИД, поведение Америки, планирующей провести манёвры, намеченные в августе, идёт вразрез с «духом переговоров» между президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. На своей первой встрече с лидером Северной Кореи в Сингапуре глава Белого дома заверял, что Вашингтон «прекращает» масштабные учения с Сеулом, чтобы не провоцировать Пхеньян.
Как подчеркнула Северная Корея, мораторий на испытания ядерного оружия и ракет был символом её желания улучшить отношения с США, а не полноценным договором, предписывающим Пхеньяну жёсткие обязательства. «Поскольку США в одностороннем порядке нарушают свои обещания, мы постепенно теряем мотивацию следовать достигнутым с Америкой договорённостям», — цитирует газета северокорейский МИД.
The Washington Post напоминает, что последний раз Пхеньян запустил ракету дальнего действия в ноябре 2017 года, а испытания ядерного оружия не повторялись с сентября 2017 года. Американские учения же Северная Корея рассматривает как непосредственную угрозу и репетицию «вторжения» на собственную территорию.
Издание предполагает, что своим заявлением Пхеньян попытался надавить на Вашингтон, который усиленно пытается восстановить дипломатические отношения с Северной Кореей после провальной второй встречи между Трампом и Кимом в Ханое. Недавно лидеры встретились в демилитаризованной зоне между двумя Кореями и, казалось, сумели вновь наладить контакт. Однако с последних переговоров на высшем уровне представители двух государств больше не встречались, что заставило некоторых сомневаться в перспективах ядерной сделки.
«Военные учения США и Южной Кореи уже стали скромнее по своим масштабам и по существу, чтобы не провоцировать Северную Корею. Просто Пхеньян намеренно придирается, чтобы заполучить больше рычагов в рабочих переговорах с США», — объясняет научный сотрудник сеульского Азиатского института политических исследований Син Пом Чхоль.
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