CNN: КНДР провела испытания ракет из досады на США

Северная Корея провела испытания ракет малой дальности, сообщает CNN. По мнению аналитиков, это было сделано в ответ на планы США провести совместные учения с Южной Кореей и на отсутствие прогресса по переговорам и снятию санкций с Пхеньяна.

Власти Южной Кореи заявили, что рано утром в четверг Пхеньян запустил две ракеты, и это был новый тип ракет малой дальности. Они говорят, что это военная угроза, которая может подорвать усилия по смягчению напряжённости на Корейском полуострове. За развитием ситуации следит наш корреспондент из Гонконга Анна Корен. Что ещё мы знаем об этих ракетах?

АННА КОРЕН, корреспондент CNN: Их запустили сегодня рано утром с территории Северной Кореи. Первая баллистическая ракета малой дальности — как вы сказали, это новый тип ракет — прошла 430 километров, а вторая пролетела ещё дальше — 690 километров. Их запустили с передвижной станции. Приземлились они в Восточном море, которое также называют Японским морем, между Северной Кореей и Японией.

А всего меньше месяца назад лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались и больше часа проговорили в демилитаризованной зоне. Тогда они уверяли, что снова начнут переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. Важно отметить, что та встреча не окончилась ничем существенным и не было назначено никакой даты для этих сложных переговоров.

Но эксперты, с которыми мы пообщались, считают, что это ответ на совместные военные учения, которые в августе собираются провести США и Южная Корея в урезанном формате. Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило на прошлой неделе, что это — репетиция войны.

В прошлый раз КНДР запускала ракеты малой дальности в мае. И тогда Дональд Трамп, казалось, вовсе этим не был озабочен. Он даже постарался принизить значимость этого события.

Белый дом ещё не отреагировал на эти последние запуски баллистических ракет. Но аналитики считают, что это только начало и Пхеньян будет запускать новые ракеты в ближайшие недели и месяцы.

Те аналитики, с которыми вы общались, считают ли они это провокацией Северной Кореи или, так сказать, просьбой о переговорах?

АННА КОРЕН: Думаю, это интерпретируют как досаду от того, что Северная Корея не получает, чего хочет, то есть послабления санкций. Именно на это они надеялись на саммите в Сингапуре в прошлом году и на саммите в Ханое — в этом. Последний окончился внезапно, когда Дональд Трамп и его команда уехали с переговоров во Вьетнаме.

И, конечно, на встрече, которая состоялась 30 июня между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, они проговорили больше часа за закрытыми дверями. Тогда в особенности от американского президента исходило такое чувство, что это придаст энергии попыткам вернуть переговоры.

Но такое ощущение, что Северная Корея снова возвращается к своим игрушкам из-за военных учений, которые пройдут в августе, а также из-за того, что с неё не снимают санкции.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 25 июля 2019 года.