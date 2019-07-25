OLJ: российско-китайский патруль в Японском море — это послание для США

У России и Китая настолько близкие отношения, что они могут вести скоординированные действия, каким и был их совместный патруль в Японском море у островов, которые Япония оспаривает у Южной Кореи, пишет L'Orient-Le Jour. Однако главным образом это был сигнал для США, чьи позиции в регионе Москва и Пекин хотят подорвать, считают эксперты.

Четыре самолёта России и Китая провели беспрецедентные военно-воздушные манёвры неподалёку от Южной Кореи и Японии, пишет L'Orient-Le Jour. Их цель была в том, чтобы противостоять влиянию Соединённых Штатов в Азии, отмечают аналитики.

Эти учения вызвали протест со стороны Сеула и Токио, союзников США. Они заявили, что российский самолёт якобы нарушил воздушное пространство островов, которые оспаривают между собой Южная Корея и Япония. На это нарушение Южная Корея ответила предупредительными выстрелами, а Япония подняла свои самолёты в воздух.

Отношения Китая и России становятся всё ближе, отмечает автор статьи, и они уже провели ряд совместных учений. Однако именно этот воздушный патруль имеет особое значение, ведь Москва и Пекин смогли скоординировать свои действия таким образом, что страны региона посчитали их дестабилизирующими.

По мнению южнокорейского аналитика, нарушение воздушного пространства было намеренным. «Китай и Россия стараются создать противовес Вашингтону по вопросу северокорейского атома. Они создают проблемы, чтобы заработать превосходство в регионе, провоцируя двух важных союзников Вашингтона», — приводит издание слова эксперта.

Россия и Китай уверяют, что учения не касались никакой третьей стороны и что ничьё воздушное пространство они не нарушали. Однако, по мнению аналитиков, эта операция была тщательно просчитана, чтобы её действие было направлено сразу на двух союзников США. И у всех четырёх самолётов — китайских H-6K и российских Ту-95 — есть способность нести ядерный заряд. И этот факт даёт дополнительный сигнал, что сказывается на региональной безопасности.

В 2018 году двусторонняя торговля между Россией и Китаем выросла на 25% и достигла рекордных значений в размере $108 млрд. На встрече в июне Си Цзиньпин назвал Путина «лучшим другом», но, по мнению экспертов, их дружба выходит далеко за рамки экономической сферы, и их широкое партнёрство может встряхнуть статус-кво.

«Это также свидетельствует о том, что сотрудничество между Россией и Китаем достигло достаточной зрелости, чтобы проводить совместные патрули, — приводит издание слова американского аналитика Майкла Коула. — С моей точки зрения, это представляет собой прямой вызов для системы альянсов США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона».

Во время пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны Китая не исключил проведения таких же совместных патрулей в дальнейшем. Также он отметил, что Россия и Китай собираются поднять развитие своих отношений «до новых исторических высот».

Как предупреждают эксперты, в отношениях России и Китая есть и недопонимание. Однако их объединяет общая угроза со стороны США, пишет L'Orient-Le Jour.