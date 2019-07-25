OLJ: российско-китайский патруль в Японском море — это послание для США
Международная федерация тенниса (ITF) не реагирует на официальные обращения Федерации тенниса России (ФТР) по ситуации с непредоставлением американской визы россиянке Светлане кузнецовой.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал подробности нападения на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала возбуждение уголовного дела о воспрепятствовании работе избиркомов после несогласованных митингов.
В Национальном совете безопасности Южной Кореи заявили, что КНДР испытала новый тип баллистической ракет малой дальности.
Британский бегун на длинные дистанции Люк Трэйнор был уличён в употреблении запрещённых веществ, после чего раскаялся в содеянном.
Евросоюз за год после договорённости с властями США нарастил импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) почти в пять раз.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Роспотребнадзоре рассказали, что заболеваемость острыми гепатитами В и С в России в 2018 году достигла исторического минимума.
В Генпрокуратуре России рассказали подробности по «третьему делу ЮКОСа».
Суд арестовал начальника одного из отделов МЧС в Хабаровском крае Эдуарда Новгородцева после пожара в лагере «Холдоми», в результате которого погибли четверо детей.
Международная федерация плавания (FINA) отклонила апелляцию сборной США на дисквалификацию Лилли Кинг по итогам квалификационного заплыва на 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Ольга Дмитриева заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
В Службе безопасности Украины сообщили, что российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на украинскую территорию.
На поиск упавшего в Каспийском море истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана были отправлены корабли и вертолёты министерства обороны страны.
Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом пишет Habertürk.
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси умер в возрасте 92 лет.
Федерация хоккея России (ФХР) сообщила об изменениях в тренерском штабе женских сборных команд.
Предполагаемый убийца активистки Елены Григорьевой, тело которой нашли в Санкт-Петербурге, задержан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Президент России Владимир Путин поручил оценить ущерб, нанесённый домам и социальной инфраструктуре в Иркутской области в результате наводнения.
Размер налоговых льгот, полученных бизнесом Ростовской области в 2018 году, составил более 5,1 млрд рублей, передаёт RostovGazeta.ru со ссылкой на сообщение регионального правительства.
Министерство образования Кировской области заключило соглашение о сотрудничестве с Вятской государственной сельскохозяйственной академией, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Участниками Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» в 2019 году стали более 500 тыс. студентов, сообщает Пятый канал.
Суд Солнечного района Хабаровского края арестовал директора компании ООО «Экстрим-Сервис», организовавшей палаточный лагерь «Холдоми», Виталия Бурлакова до 22 сентября.
Фестиваль «Бургерфест» пройдёт в субботу, 27 июля, на Пушкинской набережной парка Горького, сообщает сайт «Москва 24».
Жительница Горловки подорвалась на мине на нейтральной территории у линии соприкосновения в Донбассе, она скончалась.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Иркутской области рассмотреть вопрос о размещении в пострадавшем от паводков городе Тулун новых производств и создании новых рабочих мест.
Итальянский футбольный клуб «Верона» объявил о подписании контракта с бывшим защитником московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело в 2019 году около 590 проверок летних лагерей и около 250 — дошкольных организаций, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Россия заявила о четырёх случаях стрельбы на территории Сирии за сутки, передаёт ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.
Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области начали профилактический объезд детских лагерей. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва в беседе с НСН прокомментировала предложение сделать программу материнского капитала бессрочной.
Севастопольский уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская рассказала о статистике травмирования детей.
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о подписании контракта с нападающим французского «Марселя» Клинтоном Н’Жье.
Форвард Кавай Леонард рассказал, почему согласился продолжить карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс».
Экспедиция Института археологии РАН впервые обнаружила шесть каменных саркофагов во время раскопок в Юрьевом монастыре. В них в XII — начале XIII века были похоронены представители боярской верхушки Новгорода.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал предложение сделать высшее образование бесплатным в граничащих с иностранными государствами регионах страны.
В МЧС дали рекомендации, которые необходимо соблюдать для безопасного похода в лес, сообщает «ПолитЭксперт».
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» официально представил форвардов Кавая Леонарда и Пола Джорджа в качестве своих игроков.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с НСН оценил заявление советника украинского лидера по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины при президентстве Владимира Зеленского может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп высказал мнение о возможном возвращении в команду полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился ожиданиями от выездного матча с «Оренбургом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент России Владимир Путин дал две недели на осуществление всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Список поручений опубликован на сайте Кремля.
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление советника украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никиты Потураева о том, что в Конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» в Крыму.
Власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Президент России Владимир Путин предложил пяти семьям, которые пострадали из-за паводков в Иркутской области, посетить военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый 25 июля рейтинг национальных сборных команд.
Защитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Мерих Демирал попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
Спасатели предупредили о непогоде в Волгоградской области в четверг, 25 июля. Об этом сообщает NovostiVolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Корабли Черноморского флота завершили формирование парадного строя в преддверии Дня Военно-морского флота, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.