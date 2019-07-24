CNN: борьба США с подлодками Пхеньяна может спровоцировать Россию и Китай на «агрессию» в Тихом океане

Северная Корея опубликовала фотографии новой подводной лодки, которая, возможно, способна нести на борту ядерные ракеты, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Брайан Тодд, эта подлодка может представлять серьёзную угрозу для Японии, Южной Кореи и США. Вместе с тем, в случае если Вашингтон начнёт предпринимать активные меры по обнаружению подобных судов, это может спровоцировать Россию и Китай на более агрессивное поведение в Тихом океане.

Северная Корея опубликовала фотографии чего-то, что похоже на новое оружие, — или, возможно, старое, но отрихтованное. Один высокопоставленный американский чиновник считает, что на кадрах, скорее всего, представлена отремонтированная подводная лодка, о которой США знают уже более года. Сигнал Северной Кореи расшифровывал Брайан Тодд.

Эксперты заявляют, что Ким Чен Ын в очередной раз демонстрирует свои безудержные военные амбиции, а также намекает на угрозу, которую он представляет для США и их союзников. На этих новых фотографиях Ким, судя по всему, инспектирует подлодку на стадии строительства. Новостное агентство Кима сообщает, что это громоздкое судно, которое, как опасаются специалисты, может использоваться для запуска ядерных ракет, вскоре встанет на боевое дежурство в водах между Северной Кореей и Японией.

АНИТ ПАНДА, Федерация американских учёных: Впервые с февраля 2018 года северокорейский лидер публично осмотрел средство, напрямую предназначенное для запуска ядерного оружия. Это серьёзный поворот, так как сейчас идёт дипломатический процесс, в рамках которого Ким приостановил всякую активность такого рода.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил CNN, что США следят за этой подлодкой на протяжении уже полутора лет. По словам аналитиков, таким образом Ким Чен Ын, возможно, пытается показать президенту Трампу своё разочарование, вызванное дипломатическим тупиком по ядерному вопросу.

ДЖОН КИРБИ, аналитик CNN по военным и дипломатическим вопросам: Для Кима это возможность сказать: «Послушайте, я не испытываю ядерные ракеты и я не запускаю межконтинентальные баллистические ракеты, но у меня по-прежнему есть такие возможности или я хочу их получить, и вам следует воспринимать меня всерьёз».

Аналитики предполагают, что у Кима есть около 70 подлодок, большинство из которых устарели, тихоходны и слишком заметны. Тем не менее режим использовал их со смертельными последствиями: в 2010 году северокорейская подлодка торпедировала южнокорейский военный корабль «Чхонан», что привело к гибели более 40 моряков. Кроме того, в последние годы Ким демонстрировал решимость модернизировать свой подводный флот. В 2016 году он впервые успешно запустил баллистическую ракету подводного базирования. Эта ракета пролетела около 300 миль и упала в Японском море. Эксперты отмечают, что эта новая подлодка выглядит куда больше.

АНИТ ПАНДА: Судя по всему, эта субмарина может нести на борту несколько баллистических ракет; возможно, три или четыре. Как только они её построят и приведут в порядок, я уверен, что они продолжат производить подобные подлодки.

Аналитики уверены в том, что сейчас подводный флот Кима представляет серьёзную угрозу для Японии, Южной Кореи, а также для 28 тысяч американских солдат, находящихся в Южной Корее. Тем не менее они считают, что Ким пытается построить более крупные и тихие подлодки с большим радиусом действия, которые могут оставаться незамеченными.

РИЧАРД ФИШЕР, Международный центр оценки и стратегии: В течение следующего десятилетия они потенциально могут создать подлодки, способные пересечь Тихий океан и оказаться на дистанции, достаточной для ракетного удара по США.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Как США и их союзники могут нивелировать подводную угрозу со стороны Ким Чен Ына? Аналитики считают, что союзникам будет необходимо увеличить количество действующих разведывательных самолётов, развернуть больше кораблей, а также установить больше подводных датчиков в Тихом океане, чтобы иметь возможность засекать и перехватывать северокорейские подлодки. Это будет дорогая и непростая затея; кроме того, она может спровоцировать Китай и Россию к более агрессивному поведению на Тихом океане. Однако аналитики считают, что на данном этапе у союзников выбора уже может и не быть.

Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 июля 2019 года.