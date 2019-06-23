«Самоходное мусорное ведро»: SRF усомнился в способности нового американского «робокопа» устрашать

Наполовину человек, наполовину машина, полицейский на все сто — вот чем боевик «Робокоп» восхитил фанатов в своё время, передаёт SRF. Новоиспечённый сотрудник полиции калифорнийского города Хантингтон Парк, однако, разочаровывает: HP RoboCop немускулист и похож скорее на самоходное мусорное ведро, чем на полицейского, на которого можно положиться, заявляет швейцарский телеканал.

Ну и в завершение выпуска новость, которую я ждал более 30 лет.

(Играет музыкальная тема из фильма «Робокоп».)

Робокоп стал реальностью. Наполовину человек, наполовину машина, полицейский на все сто — вот чем боевик привлёк восхищённых фанатов в своё время. Н-да, по сравнению с фильмом реальность… мягко говоря, разочаровала.

HPRoboCop: Желаю вам хорошего дня!

Новоиспечённый сотрудник полиции калифорнийского города Хантингтон Парк немускулист и похож скорее на самоходное мусорное ведро, нежели на полицейского, на которого можно положиться.

Впрочем, этого и не ждут от HP RoboCop — именно так и прозвали нового робота-полицейского. В голове у него установлена панорамная камера 360°. Сама концепция получила название «Устрашение благодаря присутствию». Нести же службу роботу-полицейскому предстоит в парках и зданиях.

В свою очередь, на своей странице в Twitter HP RoboCop уже сообщил миру, что служба в полиции доставляет ему удовольствие.

Да-да, конечно, до тех пор, пока пара ребятишек его не опрокинут.

Дата выхода в эфир 19 июня 2019 года.