«Самоходное мусорное ведро»: SRF усомнился в способности нового американского «робокопа» устрашать
Ну и в завершение выпуска новость, которую я ждал более 30 лет.
(Играет музыкальная тема из фильма «Робокоп».)
Робокоп стал реальностью. Наполовину человек, наполовину машина, полицейский на все сто — вот чем боевик привлёк восхищённых фанатов в своё время. Н-да, по сравнению с фильмом реальность… мягко говоря, разочаровала.
HPRoboCop: Желаю вам хорошего дня!
Новоиспечённый сотрудник полиции калифорнийского города Хантингтон Парк немускулист и похож скорее на самоходное мусорное ведро, нежели на полицейского, на которого можно положиться.
Впрочем, этого и не ждут от HP RoboCop — именно так и прозвали нового робота-полицейского. В голове у него установлена панорамная камера 360°. Сама концепция получила название «Устрашение благодаря присутствию». Нести же службу роботу-полицейскому предстоит в парках и зданиях.
В свою очередь, на своей странице в Twitter HP RoboCop уже сообщил миру, что служба в полиции доставляет ему удовольствие.
Да-да, конечно, до тех пор, пока пара ребятишек его не опрокинут.
Дата выхода в эфир 19 июня 2019 года.
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