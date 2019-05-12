SRF: Всемирная олимпиада роботов показывает, что техника и информатика — это весело

Осенью в Венгрии пройдёт Всемирная олимпиада роботов, сообщает SRF. В Швейцарии уже сейчас проходят квалификационные соревнования для того, чтобы определить, кто будет представлять страну на финальных играх. Такие мероприятия показывают детям, что техника и информатика — это весело и интересно, отмечают организаторы.

Тому, кто ещё в школе, интересуясь техникой, хотел узнать, как функционирует робот и как можно его программировать, самое место на Всемирной олимпиаде роботов. Она пройдёт осенью в Венгрии. Сегодня же в Роткройце в кантоне Цуг прошли квалификационные соревнования. Чтобы пройти квалификацию, более 20 команд должны были запрограммировать робота так, чтобы он мог справиться с различными задачами на заданной полосе препятствий. По возможности, за максимально короткое время. О том, как всё прошло, расскажет Рафаэль Принц, который сопровождал одну из команд.

Школа в Штайнхаузене, прошлая неделя. Команда StoneyRobots завершает последние приготовления перед олимпиадой роботов. StoneyRobots — это Марко Гадмер и Каспар Ульрих — два шестиклассника из Штайнхаузена. Их задача: так построить и запрограммировать робота, чтобы за 2 минуты он смог распознать цветные детали, поднять их и рассортировать.

МАРКО ГАДМЕР, шестиклассник: Каждый раз одно и то же: он должен подъехать, поднять, повернуть подставку, проехать дальше, поднять, повернуть подставку. Сложно заставить его ехать прямо.

КАСПАР УЛЬРИХ, шестиклассник: Это весело, но когда у робота вдруг ломается какая-нибудь деталь, это расстраивает.

Оба шестиклассника тренируются уже несколько месяцев. Нередко во внеурочное время. Задача, поставленная перед командой, не случайно такая тяжёлая.

РЕТО ШПЕРЛИ, организатор олимпиады роботов в Роткройце: Они учатся решать проблемы творчески и применять решения с помощью математики и техники.

Позже эти навыки могут пригодиться школьниками на работе.

РЕТО ШПЕРЛИ: Мы определённо хотим, чтобы школьники и члены команд заметили, что техника и информатика — это весело и интересно. Если потом у кого-то появится желание работать в этой сфере, мы будем этому очень рады.

Пока неизвестно, кто будет представлять Швейцарию на финальных играх в Венгрии. Потому что у StoneyRobots сегодня всё как-то не заладилось. Но все команды, которые приехали в Роткройц, доказали большую выдержку и потому могут автоматически считаться победителями.

Дата выхода в эфир 11 мая 2019 года.