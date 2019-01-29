Euronews: Совет Европы принял первую Этическую хартию для роботов в юриспруденции

Совет Европы утвердил первую в истории Этическую хартию искусственного интеллекта в судебных системах, чтобы гарантировать своим гражданам защиту основных прав и справедливое судебное разбирательство. Хотя роботы всё шире применяются и в сфере правосудия, у экспертов пока есть сомнения в способностях и беспристрастности электронных юристов, передаёт Euronews.

Роботы и компьютеры всё больше берут на себя умственный труд человека. Они полезны в такой сфере, как правосудие, где нужно обрабатывать большие объёмы информации и принимать сложные решения.

Но возникают сомнения в способности электронного мозга к уважению основных прав, защите данных, справедливому разбирательству. В связи с этим Совет Европы принял первую Этическую хартию искусственного интеллекта в судебных системах.

КЛЕМЕНТИНА БАРБАРО, юридический отдел СЕ: Искусственный интеллект позволяет определить, насколько опасно данное лицо. Проанализировав алгоритм его решений и данные о его поведении, можно определить степень риска этого человека и его способность к совершению нового преступления. Это также используется для вычисления срока тюремного заключения.

Однако «искусственные судьи» подвержены расовым и социальным предрассудкам, поскольку слишком полагаются на такие данные, как личный статус, уровень образования, занятость. Компьютер Лондонского университета смог предсказать вердикты Европейского суда лишь в 79% случаев.

ДОРИ РЕЙЛИНГ, бывший судья: Начав использовать искусственный интеллект, люди будут ожидать, что он будет действовать почти как человеческий. И если «вычисленные» приговоры будут сильно отличаться от тех, что выносят живые судьи, это создаст проблему легитимности суда.

В Европе испытания проходят «искусственные адвокаты». А в Соединённых Штатах они уже приступили к работе по защите подсудимых.

Дата выхода в эфир 28 января 2019 года.