CNN: «Роботы идут!» — автоматизация приведёт к повальной безработице в ближайшие 15 лет

Технологии развиваются, и там, где раньше требовалась помощь человека, теперь достаточно мобильного приложения или онлайн-сервиса, рассуждает в эфире CNN автор книги «Роботы идут!» Андрес Оппенгеймер. По его словам, потерять работу из-за автоматизации могут не только «синие воротнички», но и адвокаты, бухгалтеры, юристы и журналисты.

Если придут роботы, стоит ли нам беспокоиться?



АНДРЕС ОППЕНГЕЙМЕР, обозреватель Тhe Miami Herald, ведущий CNN en Español: Конечно! Всем стоит обеспокоиться! Ведь, как показывает новое… не такое уж новое, но показательное исследование Оксфордского университета, 47 процентов наших рабочих мест рискуют исчезнуть в ближайшие 15 лет. То есть речь идёт не о 30, 40 или 50 годах, а о 10—15.



Итак, я в своей книге исследовал каждую профессию: что произойдёт с юристами, бухгалтерами, банкирами, врачами, журналистами… Со всеми. Какая часть наших профессий исчезнет в ближайшие десять лет, и какие профессии — профессии будущего?



Вы ведь говорите о половине рабочей силы! Не только о рабочих профессиях.



АНДРЕС ОППЕНГЕЙМЕР: Конечно, нет! Посмотрите на нас, журналистов! До недавнего времени я делал свою телепрограмму с пятью камерами и пятью операторами. А теперь сколько вокруг меня операторов? Ноль. Ни одного. Все камеры роботизированы.



Раньше я писал колонку для газеты — и переводил её с помощью переводчицы. Теперь её нет, переводит Google Переводчик, а мы в новостном отделе редактируем текст, полученный с помощью алгоритма.



Раньше кто-то делал расшифровку моих интервью: я брал интервью у президента, а потом кто-то, человек, расшифровывал. Теперь уже не так. Теперь на мобильных телефонах и смартфонах есть приложения, которые расшифровывают интервью сразу, за считанные секунды — практически бесплатно. Итак, все рабочие места вокруг нас становятся автоматизированными.



Когда я начинал прорабатывать материал для этой книги, когда вышло это исследование, предсказывающее исчезновение 47 процентов наших рабочих мест, я говорил: «Они немного преувеличивают. Не будет так много». Но потом, когда я стал смотреть вокруг, смотреть, что происходит в нашей профессии, я понял, что это уже имеет место.



И я думаю, что это станет самой большой проблемой XXI века. Технологическая безработица. С этим будет сталкиваться всё больше и больше людей. Это уже происходит. А политики, правительства и большинство людей ещё не пришли к пониманию этого. Но это настигнет всех нас, и мы должны к этому приготовиться. Каждый из нас в своей профессии.



Да уж. Надеюсь, мы с вами уцелеем!



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 апреля 2019 года.