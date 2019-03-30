Times: компьютеры могут подсидеть британок — машинный труд больше угрожает женщинам

Из-за автоматизации труда Великобритания может потерять порядка 1,5 млн рабочих мест, пишет The Times. В зоне особого риска оказались профессии в сфере обслуживания, производства и административно-хозяйственной деятельности, где преимущественно работают женщины.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, в процессе автоматизации труда страна рискует потерять 1,5 млн рабочих мест. Большую часть из них сегодня занимают женщины, сообщает The Times.

В ходе исследования эксперты рассмотрели всего 20 млн рабочих мест. Как выяснилось, 7,4% работников из общего числа могут быть заменены компьютерными программами или роботами. Под особый риск попадают профессии в сфере обслуживания, производства и административно-хозяйственной деятельности. А вот люди, работающие в области управления, здравоохранения и образования пока могут спать спокойно.

Как отмечают аналитики, более 70% профессий, оказавшихся в зоне риска, по большей части принадлежат женщинам. Также с большей угрозой могут столкнуться люди с частичной занятостью и молодёжь. «Когда молодые люди только выходят на рынок труда, нередко они занимают позиции с частичной занятостью в таких сферах, как оптовые и розничные продажи, а также другие позиции, где высок потенциальный уровень автоматизации», — прокомментировала Национальная статистическая служба.

Газета подчёркивает, за последнее десятилетие многие профессии были заменены машинами. В их число входят, например, кассиры в супермаркетах и ресторанах быстрого обслуживания, поскольку всё больше сетей стали создавать у себя точки самообслуживания. Специалисты предполагают, что, возможно, рынок труда будет меняться, и работ с более сложными задачами будет больше, поскольку рутинные обязанности могут выполнять компьютеры.

Впрочем, не всё так страшно. Вопреки прогнозам учёных, в некоторых сферах, входящих в зону риска, за последние годы число рабочих мест, наоборот, только росло. Это касается сотрудников развлекательных парков и центров. Также эксперты добавляют, что с исчезновением старых профессий, благодаря обеспеченной автоматизацией более успешной экономике, будут появляться новые рабочие места.