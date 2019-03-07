Le Parisien: за уличные приставания к женщинам во Франции уже выписали более 300 штрафов

332 штрафа было выписано во Франции в соответствии с законом о «сексистских оскорблениях», принятым в августе прошлого года, сообщает Le Parisien. Эта цифра была с гордостью озвучена госсекретарём по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа, которая и инициировала принятие закона. Как подчеркнула госсекретарь, новое законодательство сделало Францию первой в мире страной, где уличные приставания наказываются штрафами в размере от €90.

«Введение этого закона было встречено со скептицизмом», — напоминает Le Parisien. Тем не менее с момента вступления в действие в августе прошлого года закон о «сексистских оскорблениях» послужил поводом к назначению 332 штрафов. Эту цифру озвучила в среду госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа.

«На 20 февраля 2019 года полицейские и жандармы по всей территории страны составили 332 административных протокола о сексистских оскорблениях», — объявила Шьяппа, приветствовав при этом «новую и важную работу, проводимую силами правопорядка» с целью «защитить женщин и обеспечить им свободу передвижения в общественном пространстве в полной безопасности».

«Эти цифры показывают не только то, что закон применяется, но и его эффективность», — отмечает источник в окружении госсекретаря. По его мнению, число штрафов демонстрирует, что правоохранительным органам хорошо известно о подобном поведении и они пользуются новым законодательством для того, чтобы наказать виновных, вопреки высказывавшимся ранее опасениям скептиков.

Как напоминает газета, «закон Шьяппа», вступивший в силу в августе прошлого года, предусматривает штраф за оскорбления сексистского характера. Минимальный размер штрафа составляет €90. Таким образом, Франция стала «первой в мире страной, наказывающей за уличные приставания штрафами», заметила госсекретарь по вопросам равенства полов.

Первый штраф в соответствии с новым законом был выписан в конце сентября минувшего года 30-летнему мужчине. Согласно протоколу, составленному прокуратурой, правонарушитель «в состоянии сильного алкогольного опьянения» делал непристойные замечания касательно внешности 21-летней девушки в автобусе и «шлёпнул её по ягодице», за что был приговорён к штрафу в размере €300.