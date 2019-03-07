Le Parisien: за уличные приставания к женщинам во Франции уже выписали более 300 штрафов

332 штрафа было выписано во Франции в соответствии с законом о «сексистских оскорблениях», принятым в августе прошлого года, сообщает Le Parisien. Эта цифра была с гордостью озвучена госсекретарём по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа, которая и инициировала принятие закона. Как подчеркнула госсекретарь, новое законодательство сделало Францию первой в мире страной, где уличные приставания наказываются штрафами в размере от €90.
«Введение этого закона было встречено со скептицизмом», — напоминает Le Parisien. Тем не менее с момента вступления в действие в августе прошлого года закон о «сексистских оскорблениях» послужил поводом к назначению 332 штрафов. Эту цифру озвучила в среду госсекретарь Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа.
«На 20 февраля 2019 года полицейские и жандармы по всей территории страны составили 332 административных протокола о сексистских оскорблениях», — объявила Шьяппа, приветствовав при этом «новую и важную работу, проводимую силами правопорядка» с целью «защитить женщин и обеспечить им свободу передвижения в общественном пространстве в полной безопасности».
«Эти цифры показывают не только то, что закон применяется, но и его эффективность», — отмечает источник в окружении госсекретаря. По его мнению, число штрафов демонстрирует, что правоохранительным органам хорошо известно о подобном поведении и они пользуются новым законодательством для того, чтобы наказать виновных, вопреки высказывавшимся ранее опасениям скептиков.
Как напоминает газета, «закон Шьяппа», вступивший в силу в августе прошлого года, предусматривает штраф за оскорбления сексистского характера. Минимальный размер штрафа составляет €90. Таким образом, Франция стала «первой в мире страной, наказывающей за уличные приставания штрафами», заметила госсекретарь по вопросам равенства полов.
Первый штраф в соответствии с новым законом был выписан в конце сентября минувшего года 30-летнему мужчине. Согласно протоколу, составленному прокуратурой, правонарушитель «в состоянии сильного алкогольного опьянения» делал непристойные замечания касательно внешности 21-летней девушки в автобусе и «шлёпнул её по ягодице», за что был приговорён к штрафу в размере €300.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление посла Украины в США Валерия Чалого, который обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий журналистом, взял интервью у исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после победы над «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Координационные штабы России и Сирии призвали Иорданию оказать содействие в реализации мер по возвращению беженцев в Сирию и ликвидации лагеря «Эр-Рукбан». Об этом сообщает Министерство обороны России.
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не вызывать его и его одноклубников Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в расположение национальной команды.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА Новости заявил, что законы о фейках и штрафах за оскорбление государства и общества будут рассмотрены в верхней палате российского парламента 13 марта.
Представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте (СУТ) СК России в беседе с РИА Новости сообщил, что сотрудники ведомства начали проверку по факту ЧП на аэродроме Купол на Чукотке, где совершивший посадку самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после того, как обошёл легендарного Майкла Джордана в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин в ходе беседы с агентством городских новостей «Москва» обратился к жителям столицы с просьбой не трогать покинувших гнёзда совят-пуховичков, так как это может отпугнуть их родителей.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил опубликованный в США законопроект, который запрещает Пентагону использовать бюджетные средства с целью испытания, закупки или развёртывания оружия, упомянутого в ДРСМД.
На аэродроме Купол на Чукотке пассажирский самолёт, приземлившись, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Аврора».
Российский мобильный оператор МТС заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и с Министерством юстиции США о выплате штрафа в размере $850 млн по делу бывшей дочерней компании в Узбекистане.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» назначить в ворота его команды пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора (VAR).
Американский автомобильный портал Carscoops утверждает, что российские автомобили бренда Aurus, которые были представлены на Женевском международном автосалоне, могут составить конкуренцию легендарным Bentley и Rolls-Royce.
Конгресс Соединённых Штатов на своём сайте опубликовал законопроект, который запрещает американскому военному ведомству использовать бюджетные средства с целью испытания, закупки или развёртывания оружия, упомянутого в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).