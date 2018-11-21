Sud Ouest: французские власти уравняют женщин и мужчин в правах на карьеру и заработок

Французское правительство готовится представить меры по борьбе с неравной оплатой труда мужчин и женщин на предприятиях, сообщает Sud Ouest. Как отмечает издание, сегодня женщины во Франции в среднем зарабатывают на 25% меньше мужчин. Согласно новым правилам, предприятия, не обеспечивающие равных возможностей для сотрудников обоих полов, будут подвергнуты финансовым санкциям.

Французское правительство готовится представить меры по борьбе с неравной оплатой труда мужчин и женщин на предприятиях, сообщает Sud Ouest.

Учитывая частичную занятость, отсутствие равного доступа к должностям и служебным обязанностям, а также закрепление определённых профессий за представителями одного пола, в среднем во Франции женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин, отмечает издание. В отношении мужчин и женщин одного возраста, находящихся на одинаковых должностях разрыв в уровне заработной платы составляет около 9%, даже при том, что принцип «за равноценный труд равная оплата» был закреплён в законе ещё 45 лет назад.

В связи с этим французские власти объявили о намерении создать «индикатор для измерения разницы в вознаграждении», который подтолкнёт предприятия со штатом сотрудников свыше 50 человек сокращать этот разрыв под угрозой финансовых санкций.

«Просто безумие, что, несмотря на существование правовых норм, по факту никакого равенства нет. Наша цель — перейти от красивых юридических фраз к действительному, реальному равенству», — заявил на этот счёт премьер-министр Франции Эдуард Филипп в марте текущего года.

Если раньше предприятия обязаны были применить все «средства» для выполнения задачи, то сегодня они обязаны будут предоставить результат, подчёркивает министр труда Мюриэль Пенико.

Как замечает газета, закон «О профессиональном будущем», цель которого — «устранить разницу в оплате труда мужчин и женщин», был одобрен Национальной Ассамблеей ещё летом. Этот законодательный акт обязывает предприятия предоставлять публичные сведения о разрыве в зарплате сотрудников разного пола, однако, как отмечает издание, на разработку механизмов приведения закона в действие потребовалось время.

Несколько дней назад профсоюзам и организациям работодателей страны были представлены характеристики, по которым будут оцениваться французские предприятия с точки зрения обеспечения равных возможностей для мужчин и женщин. В оценке компаний будут учитываться такие критерии как: разница в оплате труда работников разного пола, разница в ежегодном повышении зарплаты, разница в продвижении по службе, повышение зарплаты после возвращения из декретного отпуска и присутствие женщин среди наиболее высокооплачиваемых сотрудников предприятия. Выполнение всех требований позволит компании получить 100 баллов. Предприятия, набравшие менее 75 баллов, будут оштрафованы.

Однако, как сообщают представители профсоюзов, к деталям этого предложения стоит присмотреться повнимательнее. По их словам, принятый правительством документ всё ещё допускает разницу в оплате труда мужчин и женщин в размере 5%. Эту цифру раскритиковали не только представители профсоюзов, но и некоторые члены правительства, в частности , государственный секретарь по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа. По её убеждению, никакой разницы размере оплаты труда для представителей разных полов быть не должно. «Даже разрыв величиной в 2% неприемлем», — заявила чиновница в интервью France Inter.

Как сообщается, получить 100 баллов удастся компаниям, где разница в ежегодном повышении зарплаты среди мужчин и женщин не превышает 4%, а разрыв в количестве продвижений по службе составляет не более 2%. Кроме того, в числе самых высокооплачиваемых сотрудников фирмы должно быть как минимум три женщины.

Пятнадцати баллов можно будет лишиться за отказ повысить сотруднику зарплату после возвращения из декретного отпуска. Как сообщается, штраф за несоответствие этим критериям для наиболее «упрямых» предприятий может достигать 1% от всего фонда заработной платы.