Times: квоты по работникам с инвалидностью японские власти заполняли «мёртвыми душами»

Как показали результаты независимого расследования, менее половины числящихся в Японии работников с ограниченными возможностями могут документально подтвердить свою инвалидность. Чтобы «выполнить план» по таким сотрудникам, местные чиновники указывали в качестве инвалидов людей со слабым зрением, пенсионеров и даже тех, кого уже не было в живых, сообщает The Times.
Японские власти гарантируют людям с ограниченными возможностями право на трудоустройство наравне со всеми остальными членами общества. Однако, как выясняется, эта практика зашла слишком далеко, пишет The Times.
В ходе проверки выяснилось, что, чтобы выполнить «план» по трудоустройству японцев с инвалидностью, власти на местах включают в него людей со слабым зрением, пенсионеров и даже тех, кого уже нет в живых.
Как показало независимое расследование, только менее половины всех работников с ограниченными возможностями, которые официально числятся в ведомствах страны, действительно являются реальными людьми с инвалидностью. И длится эта фальсификация почти 60 лет.
«Этому нет оправданий. Я в шоке… Что творят чиновники?» — возмущается возглавивший расследование экс-прокурор Ган Мацуи. Он обнаружил, что у 3700 сотрудников якобы с ограниченными возможностями, работающих в 33 правительственных ведомствах, включая Министерство труда, нет никаких документальных подтверждений их инвалидности.
На фоне 2,5% сотрудников с инвалидностью, которые предписаны законом, реальное число работников с ограниченными возможностями составляет 1,2%. Среди «поддельных» инвалидов эксперты вычислили 91 человека с инвалидностью, уже вышедших на пенсию, трое из которых и вовсе были уже мертвы.
Квоты на сотрудников с инвалидностью были введены в 1976 году, поясняет газета. Они применяются как к государственным, так и к частным предприятиям, которым приходится платить ежемесячные штрафы из-за невыполнения «плана».
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