Libération: «закон есть закон» — французский суд не одобрил мэра, решившего взять больше женщин в администрацию

Муниципальные депутаты коммуны Сарсель во Франции обратились в суд с жалобой на неравное представительство женщин и мужчин в администрации мэра. Как поясняет издание, 8 из 14 советников главы муниципалитета оказались женщинами. По словам газеты, суд с этим утверждением согласился и постановил заменить одну из женщин в администрации на мужчину.

У некоторых муниципальных депутатов коммуны Сарсель департамента Валь-д'Уаз во Франции «странные представления о политических приоритетах», полагает Libération. Так, народным избранниками Шанталь Гролье от партии «Союз демократов и независимых» и Давиду Грандону от партии «Вперёд, Республика» «показалось уместным» обратиться в суд с жалобой на несоблюдение «правила паритета» в администрации коммуны: 8 из 14 советников мэра оказались женщинами и всего 6 мужчинами.

Как сообщает издание, суд административного центра Сержи-Понтуаз напомнил администрации, что в коммунах, насчитывающих более 1000 жителей, принцип паритета «обязывает составлять списки (сотрудников администрации. — ИноТВ), в которых представители обоих полов представлены в равной степени», вследствие чего постановил аннулировать результаты голосования и призвал муниципальный совет провести новые выборы советников в 15-дневный срок.

Мэр коммуны Патрик Хаддад подтвердил, что приведёт состав сотрудников в соответствие с законом: во время следующего заседания муниципального совета он заменит одну из женщин в администрации на мужчину. При этом глава муниципалитета с иронией заметил: «Интересно, что скажет Марлен Шьяппа (государственный секретарь по делам равенства мужчин и женщин — прим. ред) насчёт того, что депутат от партии «Вперёд, Республика»* обращается в суд и использует закон о паритете, призванный расширить присутствие женщин в политике, для того, чтобы вынудить женщину сложить свои полномочия».

Государственный секретарь по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа отреагировала на это обращение, отказавшись поддерживать инициативу депутатов. «Всего 16% мэров во Франции женщины. Мы должны бороться за то, чтобы в политике было больше женщин, а не пользоваться законом о паритете для того, чтобы их исключать!» — написала Шьяппа в Twitter.

Тем не менее, оппозиционные депутаты коммуны Сарсель отстаивают правильность своего решения, отмечает газета. «Закон есть закон», — заявила Шанталь Гролье в интервью газете Le Parisien. «Если бы в этом списке было больше мужчин, чем женщин, мы бы сделали то же самое. Паритет должен иметь один и тот же смысл для всех, никакой разницы быть не должно», — настаивает депутат, замечая, что это не мешает ей бороться за права женщин там, где это важно.

Глава коммуны, однако, считает «абсурдом», что пол мэра в этих расчётах не учитывается. Как поясняет градоначальник, в декабре прошлого года он сменил на посту главы администрации женщину, которая стала заместителем мэра вместо самого Хаддада. «В этом деле мужчины не кажутся ущемлёнными, поскольку место женщины мэра занял мужчина», — подчёркивает он.

* «Вперёд, Республика» — партия президента Франции Эммануэля Макрона, членом которой является и государственный секретарь по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа (прим. ИноТВ)