Fox: атлеты против трансгендеров в женском спорте, но боятся заявить об этом

Участие трансгендеров в женских соревнованиях нечестно по отношению к обычным спортсменкам, однако многие боятся заявить об этом открыто, передаёт Fox News. На данный момент для участия в женских олимпийских состязаниях необходимо лишь один год подавлять уровень тестостерона, при этом спортсмену поверят на слово, что он женщина, отмечает бывшая пловчиха Шеррон Дэвис.

Мы живём в эпоху атлетов-трансгендеров: всё больше биологических мужчин вторгается в женский спорт, а в некоторых случаях они занимают лидирующее положение.



Шеррон Дэвис — бывшая участница олимпийской сборной Великобритании по плаванию. Недавно её обвинили в разжигании ненависти — за её слова о том, что спортсменам-трансгендерам нельзя разрешать соревноваться с биологическими женщинами. Недавно мы побеседовали с ней об этом. Послушайте.



Большое спасибо, что нашли для нас время, Шеррон.



ШЕРРОН ДЭВИС, олимпийская медалистка: Пожалуйста.



Почему вы сказали, что спортсменам-трансгендерам нельзя разрешать соревноваться с биологическими женщинами?



ШЕРРОН ДЭВИС: Здесь, в Великобритании, нас таких много: я, Келли Холмс, Пола Рэдклифф, Тесса Сандерсон, Дейли Томпсон… С каждым днём список растёт. По сути, мы решили, что надо высказать своё мнение, прежде чем совершится эта несправедливость.



Как мы знаем, разница между женскими и мужскими результатами составляет примерно 10—12 процентов. Таким образом, у женщины-трансгендера, которая, с точки зрения биологии, является мужчиной и родилась мальчиком, будет это преимущество, вне зависимости от того, подавляла ли она уровень тестостерона. Это преимущество останется с вами до конца жизни. И женщины, с которыми вы состязаетесь, оказываются в крайне невыгодном положении, так что условия просто не равны.



Мы решили, что об этом нужно заявить. И дело не в трансфобии, не в каких-либо предубеждениях против трансгендерного сообщества. Мы просто хотим, чтобы спорт был честным и принимал в расчёт пол, а не гендер.



На это можно ответить… То есть вам-то ответили: «Заткнитесь, вы разжигаете ненависть!»



ШЕРРОН ДЭВИС: Да.



Но контраргумент другого плана заключается в том, что, когда человек становится трансгендером, он уже совсем не относится к прежнему полу, что это полная трансформация и преимуществ у этого человека нет. Вы говорите, это неправда?



ШЕРРОН ДЭВИС: Нет, это неправда. Знаете, если вы родились мужчиной, с набором хромосом XY, у вас будет больше ёмкость лёгких, рост, размер стопы и ладони, больше эритроцитов, лучшая зрительно-моторная координация. Всё это никуда не денется при переходе (от одного гендера к другому. — ИноТВ).



Причём большинство мужчин совершают переход после полового созревания, то есть у них есть вся эта дополнительная сила от тестостерона. Во время полового созревания тело им буквально накачивается. И даже если на протяжении одного года вы подавляете (тестостерон. — ИноТВ), это очень мало скажется на ваших спортивных показателях. И женщины просто не могут сравняться с такими людьми и победить их.



Причина, по которой я высказываюсь, наверное, активнее многих, заключается в том, что почти десять лет своей жизни я соревновалась с восточногерманскими спортсменками, и мне хорошо знакомо это чувство — когда ты стоишь рядом с кем-то, зная: что бы ты ни делал в бассейне, ты просто не можешь их победить.



Это очень интересный взгляд. Вы приводите рациональные доводы, их правдивость очевидна, наука подтверждает ваши слова…



ШЕРРОН ДЭВИС: Да.



Так почему же власти, устанавливающие правила спортивных соревнований, не говорят того, что высказали вы?



ШЕРРОН ДЭВИС: Я не знаю. Это наша проблема. Это причина, по которой мы объединяем наши голоса. И не только в Великобритании. Несколько недель назад Мартина Навратилова начала это в Америке. Я говорила с друзьями в Австралии. Моя дочь — бывшая спортсменка, она говорила со многими своими друзьями, которые сейчас участвуют в соревнованиях. Я говорила со многими участниками современных соревнований по плаванию. И они все очень боятся высказаться. Потому что за это их назовут трансфобами, а ведь это неправда.



Речь идёт о спорте, о биологии, о науке. Всё, чего мы просим, это дополнительных исследований. На данный момент для Олимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Токио, нужно лишь на протяжении одного года снижать свой тестостерон. Итак, никакой операции, никакого диагноза от врача, никакого эстрогена в вашем организме. На самом деле, если Путин захочет выставить всех своих мужчин-спортсменов третьего, четвёртого и пятого эшелонов против всех спортсменок Великобритании и мира, он может это сделать прямо сейчас. При условии что они скажут, что сами себя считают женщинами. Возможность злоупотреблений этим правилом внушает большие опасения.



Это полное безумие! И последний вопрос. Коротко: кажется ли вам странным, что люди, называющие себя прогрессистами, прикладывают усилия, чтобы забрать у молодых женщин их шанс?



ШЕРРОН ДЭВИС: Да, кажется. В моей стране — уверена, и в США тоже — женский спорт по-настоящему вырос. Особенно это касается таких видов спорта, как хоккей, футбол, нетбол. В последние годы мы очень много работали, чтобы дать женщинам больше возможностей.



Мне просто удивительно, что никто не предлагает решений, которые были бы лучше для всех. По-моему, есть два варианта. Можно сказать, что мужская категория — это открытая категория, а женский спорт — только для биологических женщин. А можно сделать так, чтобы сообщество трансгендеров проводило свои собственные игры.



Правильно. Может быть, именно таким должен быть ответ. Вы смелый человек, потому что вы сегодня высказали очевидное. И я вам признателен. Спасибо!



ШЕРРОН ДЭВИС: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 15 марта 2019 года.