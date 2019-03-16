Fox News: учёные бьют тревогу — беспроводные гарнитуры повышают риск развития рака мозга

Недавние опыты на животных показали, что излучение от Bluetooth-наушников может способствовать развитию рака мозга, сообщает Fox News. Телеканал подчёркивает, что, несмотря на огромную популярность беспроводных устройств, длительных исследований на людях пока не проводилось. Кроме того, использование гарнитур может приводить к депрессии, расстройству внимания и звону в ушах.

Беспроводная связь повсюду. Зачастую прямо у вашего мозга — в виде сотовых телефонов и Bluetooth-наушников. Сотни учёных недавно предупредили, что беспроводные наушники могут повышать риск развития рака, поскольку подвергают человеческое тело небезопасному уровню излучения. Имейте в виду, об этом известно очень мало, потому что, как ни странно, испытаний было не так уж много. Стоит ли бояться?



Сегодня с нами доктор Марк Сигел, медицинский корреспондент Fox News, именно к нему мы первым делом обращаемся по таким вопросам. Итак, доктор, я прочитал эту историю сегодня утром, и, пожалуй, первым бросается в глаза тот факт, что возможное воздействие, к примеру, Bluetooth-наушников-вкладышей Apple на мозг на самом деле неизвестно. Или известно?



МАРК СИГЕЛ, корреспондент Fox News по медицинским вопросам: Пока нет, но мы к этому приближаемся. В прошлом году Национальный институт здравоохранения провёл исследования на крысах и мышах и установил, что у крыс, длительное время подвергавшихся (излучению. — ИноТВ), повышенный риск рака сердца и некоторых видов рака мозга. У тех, кто подвергался этому длительное время. Но именно так обстоит дело с нашими детьми! Они подвергаются этому длительное время.



Данных о людях пока нет. Но речь идёт об излучении, подобном микроволновому. О радиочастотных волнах, подобных микроволнам. А в случае с Bluetooth-гарнитурами вы направляете их прямо в свой мозг! Так что вероятность того, что длительное использование повысит риск рака, если вы расстраиваете работу клеток и кальциевых каналов вашего мозга… Думаю, это надо внимательно изучить. И я не думаю, что учёные — 250 учёных из более 40 стран — занимают в этом вопросе какую-то экстравагантную позицию.



Но изменение клеток — лишь одна из проблем. Другая — это, конечно же, распространение синдрома дефицита внимания и гиперактивности среди тех, кто пользуется этими гарнитурами. Бразильское исследование показало, что использование этих гарнитур повышает вероятность звона в ушах. Мои дети… Я даже не могу добиться, чтобы они отвечали мне, Такер. Не знаю, как ваши, а мои мне даже не отвечают! А теперь я узнаю о рисках для здоровья!



Эта продукция уже успела распространиться повсюду — не понимаю, как Apple может её выпускать и продавать, не узнав о том, не вызывает ли она у людей рак мозга! Это кажется безответственным, разве нет?



МАРК СИГЕЛ: Хороший аргумент, Такер! Ответ таков: мы всегда знали, что самое большое значение имеет расстояние, удалённость от головы. Именно это они всегда говорили. Сотовые телефоны? Просто держите их подальше от головы! Но теперь это у вас на голове, так? И мы не знаем, потому что никаких длительных исследований на людях пока не проводилось…



И опять-таки, мы только начинаем исследования на крысах. Всё это возмущение — из-за исследований на животных. Кстати, речь идёт только о самцах крыс, с самками было всё нормально, не знаю почему. Но нам, определённо, нужно больше исследований по этой проблеме.



Повторюсь, есть и такие причины, как депрессия и тревожность от длительного использования, прекращение контактов, недостаток общения с друзьями, родителями, сверстниками и учителями. Я не сторонник этого, и я не считаю это безвредным.



Нет никаких свидетельств того, что излучение низкой интенсивности, подобные радиочастотные волны нарушают работу клеток так, как это делает ультрафиолет. Уровень не настолько высок.



Да.



МАРК СИГЕЛ: Но, опять-таки, длительное использование… В прошлом году было продано 350 миллионов гарнитур. 350 миллионов! Мы должны больше это изучать. Меня это несколько беспокоит.



Да. Я, конечно, не знаю ответа. Какой из меня врач! Но меня просто поражает то, что никто не задаёт вопросов!



Дата выхода в эфир 13 марта 2019 года.