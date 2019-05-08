USA Today: учёным не удалось спасти Нью-Йорк от гипотетического астероида

NASA смоделировало ситуацию, в рамках которой на Землю в 2027 году падает гигантский астероид, сообщает USA Today. По этому сценарию небесное тело изначально имело всего один шанс из десяти на столкновение с нашей планетой, но в конце концов случилось худшее.

Астероид размером 140—260 м должен был упасть на Денвер в штате Колорадо. Команда учёных, участвовавших в симуляции, с помощь запусков космических кораблей попыталась сбить небесное тело с курса.

В результате откололся фрагмент астероида, который продолжил движение в сторону Северной Америки, конкретно в сторону Нью-Йорка. По своей разрушительной силе он был в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Поэтому в конце этой симуляции единственным способом спасти жителей Нью-Йорка оказалась эвакуация.

Эти учения проводились в рамках «Национальной стратегии и плана действий по обеспечению готовности к появлению околоземных объектов». Ситуация была смоделирована на прошлой неделе на конференции по планетарной обороне, состоявшейся в штате Мэриленд, говорится в статье.

Между тем, по данным NASA, в ближайшее столетие ни у одного из известных астероидов не будет серьёзного шанса столкнуться с Землёй, пишет USA Today.