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USA Today: учёным не удалось спасти Нью-Йорк от гипотетического астероида

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Команда учёных попыталась решить смоделированную агентством NASA ситуацию с движущимся к Земле гигантским астероидом, пишет USA Today. Несмотря на усилия деятелей науки, кусок небесного тела всё же упал на нашу планету, конкретно на Нью-Йорк.
USA Today: учёным не удалось спасти Нью-Йорк от гипотетического астероида
Reuters
NASA смоделировало ситуацию, в рамках которой на Землю в 2027 году падает гигантский астероид, сообщает USA Today. По этому сценарию небесное тело изначально имело всего один шанс из десяти на столкновение с нашей планетой, но в конце концов случилось худшее.
 
Астероид размером 140—260 м должен был упасть на Денвер в штате Колорадо. Команда учёных, участвовавших в симуляции, с помощь запусков космических кораблей попыталась сбить небесное тело с курса.
 
В результате откололся фрагмент астероида, который продолжил движение в сторону Северной Америки, конкретно в сторону Нью-Йорка. По своей разрушительной силе он был в тысячу раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Поэтому в конце этой симуляции единственным способом спасти жителей Нью-Йорка оказалась эвакуация.
 
Эти учения проводились в рамках «Национальной стратегии и плана действий по обеспечению готовности к появлению околоземных объектов». Ситуация была смоделирована на прошлой неделе на конференции по планетарной обороне, состоявшейся в штате Мэриленд, говорится в статье.
 
Между тем, по данным NASA, в ближайшее столетие ни у одного из известных астероидов не будет серьёзного шанса столкнуться с Землёй, пишет USA Today. 
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