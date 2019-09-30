Wall Street Journal призвала США не помогать России добраться до Луны

США спешат снова высадить своих астронавтов на Луне к 2024 году, однако такая торопливость может принести выгоду России, отмечает The Wall Street Journal. Чтобы уложиться в сроки, некоторые чиновники предлагают договориться с партнёрами на МКС. В этом случае США продолжат вкладывать средства в российские космические программы, тогда как у них есть гораздо более удачная альтернатива — коммерческие запуски ракет компании Илона Маска, которые можно легко приспособить к полётам на Луну, уверяет издание.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA прилагает все усилия для достижения поставленной администрацией Трампа цели по возвращению американских астронавтов на Луну к 2024 году. Однако эта спешка может принести пользу России, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Чтобы уложиться в сроки, некоторые чиновники хотят заключить соглашения с партнёрами Америки на Международной космической станции и договориться с ними об участии в проекте предлагаемой шлюзовой станции на лунной орбите. Канада, Япония и европейцы не должны стать проблемой, отмечает издание.

Напротив, Россия не только работает с Китаем над лунными проектами, но и сталкивается с различными трудностями, от загадочных дыр в её сегменте МКС до отказов системы космических аппаратов «Союз». Несмотря на это, российское космическое агентство «Роскосмос» надеется принять участие в проекте и предлагает построить воздушный шлюз, а также обеспечить возможность резервного запуска.

Остаётся открытым вопрос, сможет ли «Роскосмос» сделать это без американских субсидий, подчёркивает издание. В любом случае, российское участие откроет путь к созданию постоянной базы на Луне — возможно, в партнёрстве с Китаем, отмечается в статье. Любая российская ракета, способная вывести пилотируемый космический корабль на лунную орбиту, также сможет доставить посадочный модуль на поверхность Луны.

Как уточняет The Wall Street Journal, российская лунная база помешала бы превосходству США и их союзников в лунной программе и затруднила бы установление в космосе коммерческого режима, благоприятного для свободного предпринимательства. Чем больше времени у России и Китая уйдёт на высадку людей на Луну и закрепление своих позиций, тем легче для США будет утвердить свои интересы на Луне и, в конечном счёте, в других частях Солнечной системы.

Некоторые в администрации и бюрократическом аппарате обеспокоены тем, что в случае исключения из программы создания лунного шлюза Россия отреагирует сокращением или прекращением выполнения своей роли в том, что касается работы МКС на земной орбите. Сейчас они продают NASA места в капсулах «Союз» за более чем $60 млн за полёт. Но к началу 2020 года США рассчитывают восстановить собственные возможности по отправке астронавтов на МКС, которую они потеряли после закрытия программы космических шаттлов в 2011 году, сообщается в статье.

С начала 1990-х годов NASA игнорирует своё традиционное правило «отсутствия обмена средствами», касающееся международных соглашений о космическом сотрудничестве. В силу, казалось бы, обоснованных стратегических причин США субсидировали космическую деятельность Москвы сначала в 1994-1998 годах в рамках проекта «Мир» — «Шаттл», а теперь — вкладывая средства в МКС и полёты на «Союзах», а также приобретая ракетные двигатели РД-180 для оснащения ракеты-носителя «Атлас-5».

Хочет ли Америка продолжать в том же духе? Эти процессы никак не способствовали укреплению российской доброй воли и, возможно, создают больше неприятностей, чем приносят пользы, — особенно если президент Владимир Путин получает преимущество, угрожая оставить американских астронавтов на Земле, подчёркивает американская газета. NASA не нужны российские технологии, поэтому администрация Трампа может противостоять Кремлю с позиции силы, утверждает издание.

Для того чтобы попасть на Луну, NASA разрабатывает большой космический стартовый комплекс и капсулу «Орион». Однако NASA не может допускать ошибок, совершённых с шаттлом, который в течение двух десятилетий был единственным для США способом отправить людей в космос. К счастью, компания Илона Маска SpaceX строит ракету, которую можно легко адаптировать для полёта на Луну. «Коммерческая американская ракета — гораздо лучшая альтернатива, чем всё, что могут предложить русские», — заключает The Wall Street Journal.