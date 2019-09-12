FAZ: новой космической гонкой движет не политика, а экономика

Современная ситуация в космосе напоминает гонку между США и СССР, однако теперь главным мотивом космических держав являются экономические выгоды, пишет Frankfurter Allgemeine. Впрочем, у освоения космоса есть и другая миссия: как и раньше, космос является символом мирного сосуществования. К примеру, Россия и Европа по-прежнему тесно сотрудничают в космической сфере, несмотря на антироссийские санкции.
Всё больше стран мира устремляются в космос, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению космонавта Матиаса Маурера, нынешняя ситуация напоминает космическую гонку между США и СССР — с тем отличием, что теперь она обусловлена экономическими причинами. Как отмечает Маурер, на сегодняшний день все страны осознали, что космос является важным ресурсом — и пионер в его освоении будет задавать правила для всех остальных.
По словам генерального директора Европейского космического агентства Йохан-Дитриха Вернера, советский спутник 1957 года был «полностью политическим проектом». То же самое относилось и к американской программе «Аполлон». Теперь же в космосе действуют коммерческие предприятия, обеспечивающие проведение телетрансляций, работу GPS-систем и составление прогнозов погоды. При этом призывы Дональда Трампа о миссиях к Луне и Марсу могут иметь политический подтекст, однако, вместе с этим, у них есть и прочие мотивы. В частности, Луна имеет важность не только как объект научных исследований, но и как перевалочный пункт для дальнейших космических миссий.
«Расходы США на освоение космоса значительно превышают наши», — приводит издание слова председателя парламентской группы бундестага по космосу Клаус-Петера Вильша. На данный момент ФРГ тратит на космические исследования €1,6 млрд: по мнению Вильша, эту цифру необходимо увеличивать.
Как отмечает Frankfurter Allgemeine, у освоения космоса есть не только научные и экономические мотивы. Во времена холодной войны космические полёты были, в том числе, символом мирного сосуществования. Йохан-Дитрих Вернер вспоминает, что полёт немецкого космонавта Александра Герста на МКС состоялся в разгар украинского кризиса, и тем не менее это никак не отразилось на его общении с партнёрами по команде — российским и американским космонавтами. Вернер подчёркивает, что и сейчас, несмотря на санкции, Европа тесно сотрудничает с Россией в космической сфере.
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