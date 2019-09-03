Fox News: на шаг ближе к лунной мечте — спускаемый модуль успешно отделился от индийской станции «Чандраян-2»

В Индии объявили об успешном завершении операции по отделению спускаемого модуля «Викрам» от лунной станции «Чандраян-2», сообщает Fox News. Как отмечается на сайте телеканала, модуль с луноходом должен совершить посадку на поверхность спутника Земли 7 сентября.

Мечта Индии о посадке на Луне стала ещё на шаг ближе с успешным отделением спускаемого модуля «Викрам» от лунной станции «Чандраян-2», пишет Fox News.

«Спускаемый модуль «Викрам» успешно отделился от орбитального модуля «Чандраян-2», — сказано в заявлении Индийской организации космических исследований.

Как сообщила организация, все системы орбитального и посадочного модулей работают исправно.

Первый должен прилуниться на поверхность спутника Земли уже 7 сентября, тогда как лунная станция будет вращаться по орбите спутника на протяжении следующего года.

Ожидается, что модуль «Викрам» совершит посадку на плато между двумя кратерами в самой южной точке из всех, на которые когда-либо прилунялись космические аппараты других стран.

Индия надеется провести три эксперимента: исследовать лунную ионосферу, измерить температуру 10 см поверхности и изучить сейсмическую активность спутника. Кроме того, луноход «Прагьям» оборудован инструментами, которые помогут определить элементы, находящиеся рядом с местом посадки.

Ранее Индия уже направляла к Луне станцию «Чандраян-1», которая вращалась вокруг спутника в 2008 году. Однако тогда ударный зонд преднамеренно совершил «жёсткую посадку» недалеко от южного полюса. Fox News напоминает, что до сих пор совершить мягкую посадку на Луну удавалось лишь трём странам: США, России и Китаю.