NTD: «экспедицию на Марс» теперь можно осуществить в Испании

В испанской пещере предлагают смельчакам испытать себя во время «путешествия на Марс». Создатели лагеря «марсианских колонистов» уверены, что из-за разреженной атмосферы, экстремально низких температур и солнечного излучения людям на Марсе придётся селиться под землёй или в пещерах. Поэтому «астронавты» в Испании учатся выходить в открытый космос и пытаются выращивать пищу в специальных лабораториях, передаёт NTD.

Пожить на Марсе? Почему бы нет! Туристы теперь могут ощутить, каким было бы путешествие на Красную планету. Суровые условия марсианской поверхности воссоздали в пещере испанской провинции Кантабрия. Там находится станция «Арес».



Учёные, архитекторы и разработчики преобразовали пещеру длиной полтора километра и высотой 60 метров в базу землян, которая будет необходима первым людям на Марсе.



УЧАСТНИК: Потрясающий опыт. Мы пробыли на Марсе три дня, а теперь безопасно сели на Землю. И все живы!



Создатели лагеря говорят, что разреженная атмосфера, экстремально низкие температуры и наличие солнечного излучения, скорее всего, заставят людей селиться на Марсе под землёй или в пещерах.



УЧАСТНИК: Опыт, который выводит из зоны комфорта. Это другой мир. Нужно адаптироваться, изменить способ мышления. И нужно привыкнуть делать по-другому всё, что делал на Земле.



Перед тем как войти в пещеру, участники проходят 26-дневные онлайн-курсы и три дня интенсивной подготовки. Потом отправляются на базу на четыре дня и три ночи.



Во время пребывания все «астронавты» учатся выходить в открытый космос и быть в состоянии невесомости, а также пытаются выращивать пищу в специальных лабораториях.



УЧАСТНИЦА: Мы выходили из места, где мы спали, покидали пещеру — и среда была очень похожа на Марс. На Марсе можно будет жить в лавовых трубках.



В миссии могут участвовать максимально десять человек. Стоимость путешествия почти астрономическая — более 6600 долларов с человека.



Дата выхода в эфир 03 сентября 2019 года.