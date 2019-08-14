Verge: непредвиденная задержка — провальные тесты парашютов притормозили марсианскую миссию России и Европы

Старт второго этапа марсианской миссии Европейского космического агентства и Роскосмоса находится под угрозой срыва после неудачных испытаний системы парашютов посадочного модуля, пишет The Verge. Если команде проекта не удастся решить проблему за год, запуск космического корабля придётся отложить до 2022 года.

Совместная российско-европейская миссия на Марс застопорилась после того, как на испытаниях дважды не раскрылись необходимые для посадки космического корабля парашюты, сообщает The Verge. Как подчёркивается в статье, для доработок остаётся не так много времени: если разработчики не успеют подготовиться следующему лету, им придётся ждать ещё два года.

Как напоминает интернет-сайт, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос последнее десятилетие работают над совместной миссией ExoMars, цель которого — отправить на поверхность Красной планеты несколько зондов для поиска возможных следов жизни. Во время первого этапа программы в 2016 году организации послали на Марс два корабля: один должен был вращаться на орбите и искать наличие в атмосфере газов, которые могут выделяться живыми организмами, а другой — посадочный модуль — проводить тестирование технологий, которые необходимы для размещения тяжёлого оборудования на поверхности планеты. Во время второго этапа программы для бурения поверхности на Марс пошлют марсоход, названный в честь знаменитой британской исследовательницы-химика Розалинд Франклин.

Если на первом этапе искусственный спутник вышел на орбиту Марса по плану и всё ещё собирает материал, то сенсоры посадочного модуля во время посадки сработали неправильно и случайно выпустили парашюты слишком рано. В результате во время падения модуль недостаточно затормозил и разбился о поверхность планеты. Теперь, пишет The Verge, ЕКА и Роскосмос надеются извлечь урок из этой неудачной генеральной репетиции и успешно провести второй этап миссии.

Однако, судя по всему, Европейское космическое агентство всё ещё не может наладить процесс посадки. Согласно заявлению агентства, во время двух последних испытаний произошло повреждение главных парашютов, даже несмотря на внесённые изменения. Как рассказывает интернет-издание, предполагается, что марсоход «Розалинд Франклин» будет находиться внутри посадочного модуля, названного «Казачок». Их плавный спуск на поверхность обеспечит постепенное раскрытие четырёх парашютов. Для моделирования их действие на Марсе испытательные модули сбрасывают с огромной высоты на Земле. 28 мая ЕКА и Роскосмос провели первые испытания всей последовательности работы парашютной системы, сбросив груз с гелиевого стратосферного шара. Хотя все механизмы развёртывания сработали, как ожидалось, два основных парашюта оказались порваны. Несмотря на внесённые поправки, во время тестового запуска 5 августа один из основных парашютов всё равно порвался.

ЕКА и Роскосмос пытаются выяснить, что произошло, используя полученные во время испытаний данные. Начало второго этапа ExoMars намечено на промежуток между 25 июля и 13 августа 2020 года. Перед этим команда проекта собирается провести два дополнительных испытания парашютов и пригласить в сентябре группу специалистов, чтобы решить эту проблему.

Американский сайт отмечает, что программа ExoMars уже задеривалась после того, как команде пришлось пропустить планируемый запуск в 2018 году. Если она пропустит стартовое окно в 2020 году, следующая возможность наступит только в 2022 году, когда Земля и Марс приблизятся друг к другу. Этот период станет идеальным для отправки корабля на Красную планету, потому что он долетит туда меньше, чем за год. Как заверил The Verge официальный представитель ЕКА, организация будет «усердно работать», чтобы подготовить парашютную систему к запуску в июле 2020 года, и в таком случае у неё больше нет права на ошибку.