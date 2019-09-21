Fox News: где-то в тени — NASA не обнаружило индийский модуль на поверхности Луны

«Лунный разведывательный орбитер» NASA не смог обнаружить индийский посадочный модуль на поверхности Луны, сообщает Fox News. Как пояснил изданию представитель американского космического агентства, аппарат может быть не виден из-за плохого освещения или же находится за пределами зоны, изученной орбитером. Следующая попытка обнаружить модуль состоится 14 октября, передаёт телеканал.

Автоматическая межпланетная станция «Лунный разведывательный орбитер» (LRO) не смогла обнаружить посадочный модуль индийской лунной миссии на поверхности спутника Земли , пролетая над местом его крушения на этой неделе, сообщает Fox News.

Как пояснил изданию официальный представитель американского космического агентства, LRO пролетел над местом посадки индийского модуля «Викрам» 17 сентября, однако это происходило почти в сумерках, когда большая часть исследуемой области находилась в тени. Несмотря на то, что Лунному разведывательному орбитеру удалось сделать снимки местности, точное расположение посадочного модуля установлено не было.

Как пояснил телеканалу представитель NASA, снимки., сделанные LRO будут проанализированы и сравнены с предыдущими изображениями. Как подчеркнул эксперт, индийский модуль может находиться как в тени, так и за пределами области, попавшей на снимки. По его словам, следующий полёт LRO над этой зоной состоится 14 октября — когда условия освещения будут более благоприятными. Представитель космического ведомства также заверил журналистов, что снимки, сделанные «Лунным разведывательным орбитером» 17 сентября будут обнародованы в кратчайшие сроки после их проверки и анализа.

Тем временем у индийского космического агентства истекает время для попыток установить связсь с лунным посадочным модулем «Викрам», совершившим жёсткую посадку на поверхность Луны ранее в этом месяце, замечает издание.

Как напоминает телеканал, 6 сентября Индийская организация космических исследований потеряла связь с модулем в ходе завершающей стадии его контролируемого спуска на Луну на расстоянии 2,1 км от поверхности спутника Земли. После этого специалисты миссии «Чандраян-2» пытались установить связь с «Викрамом», задачей которого была доставка на Луну шестиколёсного исследовательского аппарата «Прагьян».

Как поясняется в статье, жизненный цикл «Викрама» и исследовательского аппарата на его борту составляет один лунный день — то есть 14 земных суток. Этот срок истекает 20 сентября. При этом орбитальный модуль миссии «Чандраян-2» будет продолжать свою работы в течение года.

Как напоминает Fox News, задачей миссии индийского космического агентства «Чандраян-2» является изучение кратеров на тёмной стороне Луны, в которых, как считают, содержатся запасы воды — этот факт был подтверждён миссией «Чандраян-1» в 2008 году.