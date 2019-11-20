N-TV: НАТО усилит защиту спутников от атак России и Китая

НАТО планирует улучшить защиту своих спутников на случай нападения на них России или Китая, сообщает N-TV. В альянсе опасаются, что с помощью ракет, лазеров и киберсредств их можно будет вывести из строя, нарушив тем самым работу систем коммуникации, наблюдения, навигации и раннего предупреждения ракетных запусков.

НАТО хочет повысить свои оборонные возможности не только на земле, воде, в воздухе и киберпространстве, но и в космосе, сообщает N-TV. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, космос «незаменим для обороны и устрашения». При этом речь идёт не о размещении на орбите Земли боевых систем, а о защите спутников, принадлежащих странам — членам военной организации.

Дело в том, что они используются для коммуникации в ходе операций, навигации, раннего предупреждения ракетных запусков и разведки в зонах боевых действий. При этом вероятность того, что спутник можно будет взломать или каким-то другим способом помешать его работе, становится всё выше. Россия, Китай и Индия уже проводят соответствующие испытания. Для вывода из строя космических объектов используются ракеты, лазеры и киберсредства.

Сейчас на орбите Земли находится 2 тыс. активных спутников. Половина из них принадлежит странам НАТО. Атака на них существенно ограничит оборонные возможности альянса, подчеркнул Столтенберг. К тому же вывод их из строя приведёт к проблемам в сферах общественной жизни. К примеру, нарушит работу безналичных систем расчёта или навигаторов для дорожного, морского и воздушного транспорта.